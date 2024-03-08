Лыховий объяснил, почему в прошлом году строительство фортификационных сооружений велось менее активно

В прошлом году строительство фортификационных сооружений велось менее активно, потому что украинские военные проводили контрнаступление. Сейчас строительство активизировалось, ведь Украина находится в обороне. Об этом сказал начальник отдела связей с общественностью ОСУВ "Таврия" Дмитрий Лыховий в эфире телемарафона, передает УНН.

"Действительно строительство сейчас активизируется, это естественный процесс, потому что, если спрашивают: почему оно велось менее активно, или было не заметным в прошлом году, то ответ прост, потому что в прошлом году война имела с нашей стороны наступательный характер, мы вели наступательную операцию, все хотели контрнаступления с его результатами и тогда саперные, инженерные подразделения были привлечены к наступательным действиям, прокладывали путь для наших пехотинцев в заграждениях и фортификациях, которые создал враг", - рассказал Лыховий.

Оборонительные рубежи на фронте сооружаются ускоренными темпами, привлечены новые технические возможности - Минобороны

Он отметил, что сейчас украинские военные проводят оборонительную операцию, поэтому фортификационные работы проводятся более активно.

"Сейчас инициатива немного изменилась, сейчас мы в обороне, проводим оборонительную операцию, в частности на операционной зоне ОСУВ "Таврия". Соответственно проводятся фортификационные работы. Они начались еще в декабре, и сейчас проводятся более активно, учитывая возможности и действия противника. Есть возможности их наращивать, многое уже построено", - сказал Лыховий.

Кроме того, он сообщил, что сегодня начали активно сооружать зубы дракона в Днепропетровской области.

Дополнение

В ноябре 2023 года при Министерстве обороны создали межведомственную рабочую группу, которая должна изучать проблемные вопросы по строительству военных инженерно-технических и фортификационных сооружений.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщал, что с начала 2024 года из резервного фонда госбюджета правительство выделило 20 млрд грн на фортификации и строительство оборонительных рубежей.