Оборонительные рубежи на фронте сооружаются ускоренными темпами, привлечены новые технические возможности - Минобороны
Киев • УНН
Инженерные работы по укреплению оборонительных рубежей ускоряются, привлекая новые силы и технические возможности, благодаря благоприятным погодным условиям и выделенным правительством необходимым средствам.
Инженерные работы по фортификационному обустройству оборонительных рубежей ведутся ускоренными темпами, - этому способствует погода, новые силы и технические возможности. Об этом передает пресс-служба Министерства обороны, сообщает УНН.
Детали
Во время рабочей поездки проехал несколько сотен километров вдоль линии фронта, чтобы на месте собственными глазами увидеть, какими темпами ведутся работы по фортификационному обустройству оборонительных рубежей. (...) Объективно, в последнее время инженерные работы по строительству линий обороны ведутся ускоренными темпами. Уже несколько недель этому способствует и погода. Привлечены новые силы и технические возможности. Правительством выделены необходимые средства
Он добавил, что линии обороны обустраивают, как военные, в частности подразделения Командования Сил поддержки, Государственной службы специального транспорта, так и бригады гражданских рабочих.
В заметке Минобороны напоминают, что выполнение задач по строительству линии обороны областными военными администрациям ежедневно координирует заместитель Руководителя Офиса Президента Украины Алексей Кулеба; а еженедельно премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на отдельном совещании заслушивает доклады о состоянии строительства оборонительных рубежей.
Напомним,
Генштаб продемонстрировал разветвленную систему новых инженерных укреплений, тянущихся на сотни метров вдоль второй линии обороны на Донецком и Запорожском направлениях и состоящих из десятков опорных пунктов, соединенных зигзагообразными окопами.
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