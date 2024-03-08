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Оборонні рубежі на фронті споруджуються прискореними темпами, залучені нові технічні можливості – Міноборони

Київ • УНН

 • 25204 перегляди

Інженерні роботи з укріплення оборонних рубежів прискорюються, залучаючи нові сили і технічні можливості, завдяки сприятливим погодним умовам і виділеним урядом необхідним коштам.

Оборонні рубежі на фронті споруджуються прискореними темпами, залучені нові технічні можливості – Міноборони

Інженерні роботи з фортифікаційного облаштування оборонних рубежів ведуться прискореними темпами, - цьому сприяє погода, нові сили та технічні можливості. Про це передає пресслужба Міністерства оборони, повідомляє УНН.

Деталі

Під час робочої поїздки проїхав кілька сотень кілометрів вздовж лінії фронту, щоб на місці на власні очі побачити, якими темпами ведуться роботи щодо фортифікаційного облаштування оборонних рубежів. (..) Об’єктивно, останнім часом інженерні роботи з будівництва ліній оборони ведуться прискореними темпами. Вже кілька тижнів цьому сприяє і погода. Залучені нові сили та технічні можливості. Урядом виділені необхідні кошти

- зазначив заступник Міністра оборони України генерал-лейтенант Іван Гаврилюк.

Він додав, що лінії оборони облаштовують, як військові, зокрема підрозділи Командування Сил підтримки, Державної служби спеціального транспорту, так і бригади цивільних робітників.

У дописі Міноборони нагадують, що виконання завдань з будівництва лінії оборони обласними військовими адміністраціям щоденно координує заступник Керівника Офісу Президента України Олексій Кулеба; а щотижня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на окремій нараді заслуховує доповіді про стан будівництва оборонних рубежів.

Нагадаємо

Генштаб продемонстрував розгалужену систему нових інженерних укріплень, що тягнуться на сотні метрів вздовж другої лінії оборони на Донецькому та Запорізькому напрямках і складаються з десятків опорних пунктів, з'єднаних зигзагоподібними окопами.

Ігор Тележніков

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