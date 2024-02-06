За добу на Таврійському напрямку росіяни провели понад 70 штурмів: Сили оборони знищили майже 500 окупантів
Київ • УНН
В операційній зоні ОСУВ “Таврія” минулої доби ворог завдав 21 авіаудару, провів 73 штурмові дії та вчинив 732 артилерійські обстріли. Сили оборони ліквідували майже 500 окупантів та близько 200 російських дронів.
Протягом минулої доби, російські війська провели понад 70 штурмів в операційній зоні ОСУВ "Таврія". Про це заявив бригадний генерал та командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський, передає УНН.
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В операційній зоні ОСУВ "Таврія" минулої доби ворог завдав 21 авіаудару, провів 73 штурмові дії та вчинив 732 артилерійські обстріли
Він наголосив, що українські захисники й захисниці стійко тримають оборону і проводять активні дії на визначених напрямках.
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Також бригадний генерал розповів про втрати росіян на Таврійському напрямку. За його словами, Сили оборони ліквідували майже 500 окупантів та близько 200 російських дронів.
Загальні втрати ворога за минулу добу становлять 483 особи та 34 одиниці військової техніки (не враховуючи БпЛА) - це зокрема 5 танків, 13 бойових броньованих машин, 7 автомобілів та 5 одиниць спецтехніки. Серед знищеного озброєння росіян - 3 станції РЕБ "Гарпія". Також наші воїни уразили й знищили 1 склад боєприпасів
Нагадаємо
Голова Луганської ОВА Артем Лисогор заявив, що російські окупанти посилили артилерійський тиск на Невське та Білогорівку на Луганщині.
За його словами, навколо цих населених пунктів ворожі обстріли майже цілодобові.