Погіршення ситуації на півночі Авдіївки: окупанти атакують з усіх напрямків
Київ • УНН
Ситуація в Авдіївці залишається напруженою, оскільки російські війська активно атакують з усіх напрямків, застосовуючи різні тактики для закріплення позицій у старому місті та біля коксохімічного заводу, намагаючись захопити залізничний міст.
Напружена ситуація на півночі Авдіївки. Ворожі сили активно атакують з усіх напрямків, використовуючи різні тактичні прийоми. Про це повідомляє DeepState, передає УНН.
Деталі
Ситуація в місті Авдіївка продовжує погіршуватися. росіяни зосереджують свою увагу на закріпленні та насиченні особовим складом у старій частині міста та дачному поселенні біля Авдіївського коксохімзаводу.
Крім того, окупанти намагаються зайняти ключові позиції, зокрема міст над залізницею.
На більшості фронтів бої тривають досі. На деяких позиціях Силам Оборони вдалося відбити напади, але десь ворог зумів просунутися вперед.
Додамо
Точна картина розвитку подій складеться лише в найближчі дні.
росіяни акцентують наступальні дії на Авдіївці та Новомихайлівці, атакують майже без техніки - речник Таврійського напрямку20.01.24, 14:52 • 34922 перегляди