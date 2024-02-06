Ухудшение ситуации на севере Авдеевки: оккупанты атакуют со всех направлений

Напряженная ситуация на севере Авдеевки. Вражеские силы активно атакуют по всем направлениям, используя различные тактические приемы. Об этом сообщает DeepState, передает УНН.

Детали

Ситуация в городе Авдеевка продолжает ухудшаться. россияне сосредотачивают свое внимание на закреплении и насыщении личным составом в старой части города и дачном поселении возле Авдеевского коксохимзавода.

Кроме того, оккупанты пытаются занять ключевые позиции, в частности мост над железной дорогой.

На большинстве фронтов бои продолжаются до сих пор. На некоторых позициях Силам Обороны удалось отбить нападения, но где-то враг сумел продвинуться вперед.

Добавим

Точная картина развития событий сложится лишь в ближайшие дни.

россияне акцентируют наступательные действия на Авдеевке и Новомихайловке, атакуют почти без техники - спикер Таврического направления