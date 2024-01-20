россияне акцентируют наступательные действия на Авдеевке и Новомихайловке, атакуют почти без техники - спикер Таврического направления
Киев • УНН
Российские войска сосредоточили свои атаки на Авдеевке и Новомихайловке, применяя преимущественно пехоту с минимальным использованием бронетехники.
Российские оккупанты сосредоточились на штурмовых действиях Авдеевки, а также Новомихайловки, которая на Марьинском направлении. Враг в основном атакует пехотой без задействования бронетехники. Об этом сообщил спикер Сил обороны Таврического направления Александр Штупун в эфире телемарафона в субботу, передает УНН.
Штурмовые и наступательные действия противник акцентирует на Авдеевке и Новомихайловке. Это на Марьинском направлении Новомихайловка. И в основном это атаки пехотой почти без задействования бронетехники
Детали
Он отметил, что вчера российские оккупанты не нанесли ни одного авиаудара, хотя перед этим россияне неделю активно использовали авиацию. Также вчера, по словам Штупуна, враг совершил три ракетных удара из ЗРК С-300 по Донецкой области и продолжает активно применять артиллерию.
Также он рассказал, что в операционной зоне ОСГВ "Таврия" за прошедшие сутки враг совершил 592 артиллерийских обстрела и нанес три ракетных удара.
"Это достаточно много, потому что ракеты он в основном использует не вблизи линии боевого соприкосновения, а чуть дальше в тыл. Но вчера задействовал их, скажем так, достаточно недалеко от линии боевых столкновений", - добавил спикер.
Напомним,
Ранее Штупун сообщал, что сейчас у россиян появилось новое задание. Они имеют целью захватить село Новомихайловка Марьинской городской громады в Донецкой области.
россияне акцентируют наступательные действия на Авдеевке и Новомихайловке, атакуют почти без техники - спикер Таврического направления
Российские войска сосредоточили свои атаки на Авдеевке и Новомихайловке, применяя преимущественно пехоту с минимальным использованием бронетехники.
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