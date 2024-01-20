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росіяни акцентують наступальні дії на Авдіївці та Новомихайлівці, атакують майже без техніки - речник Таврійського напрямку

росіяни акцентують наступальні дії на Авдіївці та Новомихайлівці, атакують майже без техніки - речник Таврійського напрямку

Київ • УНН

 • 34922 перегляди

Російські війська зосередили свої атаки на Авдіївці та Новомихайлівці, застосовуючи переважно піхоту з мінімальним використанням бронетехніки.

Російські окупанти зосередилися на штурмових діях Авдіївки, а також Новомихайлівки, яка на Мар'їнському напрямку. Ворог в основному атакує піхотою без задіювання бронетехніки. Про це повідомив спікер Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун в ефірі телемарафону у суботу, передає УНН.

Штурмові та наступальні дії противник акцентує на Авдіївці і Новомихайлівці. Це на Мар’їнському напрямку Новомихайлівка. І в основному це атаки піхотою майже без задіювання бронетехніки

- сказав Штупун.

Деталі

Він наголосив, що вчора російські окупанти не завдали жодного авіаудару, хоча перед цим росіяни тиждень активно використовували авіацію. Також вчора, за словами Штупуна, ворог здійснив три ракетні удари із ЗРК С-300 по Донеччині і продовжує активно застосовувати артилерію.

Також він розповів, що в операційній зоні ОСУВ "Таврія" минулої доби ворог здійснив 592 артилерійських обстріли та завдав три ракетні удари.

"Це досить багато, тому що ракети він в основному використовує не поблизу лінії бойового зіткнення, а трохи далі в тил. Але вчора залучив їх, скажімо так, досить недалеко від лінії бойових зіткнень", – додав речник.

Нагадаємо

Раніше Штупун повідомляв, що наразі у росіян з’явилося нове завдання. Вони мають на меті захопити село Новомихайлівка Мар'їнської міської громади на Донеччині.

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