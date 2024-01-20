росіяни акцентують наступальні дії на Авдіївці та Новомихайлівці, атакують майже без техніки - речник Таврійського напрямку

Російські окупанти зосередилися на штурмових діях Авдіївки, а також Новомихайлівки, яка на Мар'їнському напрямку. Ворог в основному атакує піхотою без задіювання бронетехніки. Про це повідомив спікер Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун в ефірі телемарафону у суботу, передає УНН.

Штурмові та наступальні дії противник акцентує на Авдіївці і Новомихайлівці. Це на Мар’їнському напрямку Новомихайлівка. І в основному це атаки піхотою майже без задіювання бронетехніки - сказав Штупун.

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Він наголосив, що вчора російські окупанти не завдали жодного авіаудару, хоча перед цим росіяни тиждень активно використовували авіацію. Також вчора, за словами Штупуна, ворог здійснив три ракетні удари із ЗРК С-300 по Донеччині і продовжує активно застосовувати артилерію.

Також він розповів, що в операційній зоні ОСУВ "Таврія" минулої доби ворог здійснив 592 артилерійських обстріли та завдав три ракетні удари.

"Це досить багато, тому що ракети він в основному використовує не поблизу лінії бойового зіткнення, а трохи далі в тил. Але вчора залучив їх, скажімо так, досить недалеко від лінії бойових зіткнень", – додав речник.

Нагадаємо

Раніше Штупун повідомляв, що наразі у росіян з’явилося нове завдання. Вони мають на меті захопити село Новомихайлівка Мар'їнської міської громади на Донеччині.