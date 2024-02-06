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Окупанти посилили артилерійський тиск на Невське та Білогорівку на Луганщині

Окупанти посилили артилерійський тиск на Невське та Білогорівку на Луганщині

Київ • УНН

 • 26244 перегляди

росіяни посилили артилерійські обстріли населених пунктів Невське та Білогорівка на Луганщині, за словами голови Луганської обласної військової адміністрації, обстріли ведуться майже цілодобово.

Російські окупанти посилили артилерійський тиск на Невське та Білогорівку на Луганщині. Навколо цих населених пунктів ворожі обстріли майже цілодобові. Про це повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор у Telegram, пише УНН.

Артилерійський тиск противник посилив на Невське та Білогорівку. Навколо цих населених пунктів ворожі обстріли майже цілодобові. За першої можливості росіяни застосовують авіацію по укріпленнях українських військових. Зокрема, учора – у Серебрянському лісі

- написав Лисогор.

Він повідомив, що за підтримки з неба окупанти й атакували близько 20 разів одразу у декількох місцях на Лиманському напрямку.

"Успіхів не досягли, у тому числі й у Білогорівці", - додав Лисогор.

Окрім того, Лисогор повідомив, що у кремлі готуються до чергової хвилі примусової мобілізації, яку очікують по завершенні перевиборів президента рф.

"Розглядають декілька правок до законодавства. Зокрема, наполягають на призові мігрантів з Азії та українців, які переїхали до регіонів рф, а також тих, хто залишився на окупованих територіях. Таким чином російська влада збирається стримати рівень соціальної напруги в суспільстві. До речі, отримавши нові паспорти, більшість із них українців вже перебуває на військовому обліку", - повідомив Лисогор.

Доповнення

Раніше Лисогор повідомляв, що окупанти хочуть мати перевагу в Серебрянському лісі, тому влаштували там бомбардування.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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