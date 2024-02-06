Російські окупанти посилили артилерійський тиск на Невське та Білогорівку на Луганщині. Навколо цих населених пунктів ворожі обстріли майже цілодобові. Про це повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор у Telegram, пише УНН.

Артилерійський тиск противник посилив на Невське та Білогорівку. Навколо цих населених пунктів ворожі обстріли майже цілодобові. За першої можливості росіяни застосовують авіацію по укріпленнях українських військових. Зокрема, учора – у Серебрянському лісі - написав Лисогор.

Він повідомив, що за підтримки з неба окупанти й атакували близько 20 разів одразу у декількох місцях на Лиманському напрямку.

"Успіхів не досягли, у тому числі й у Білогорівці", - додав Лисогор.

Окрім того, Лисогор повідомив, що у кремлі готуються до чергової хвилі примусової мобілізації, яку очікують по завершенні перевиборів президента рф.

"Розглядають декілька правок до законодавства. Зокрема, наполягають на призові мігрантів з Азії та українців, які переїхали до регіонів рф, а також тих, хто залишився на окупованих територіях. Таким чином російська влада збирається стримати рівень соціальної напруги в суспільстві. До речі, отримавши нові паспорти, більшість із них українців вже перебуває на військовому обліку", - повідомив Лисогор.

Доповнення

Раніше Лисогор повідомляв, що окупанти хочуть мати перевагу в Серебрянському лісі, тому влаштували там бомбардування.