Российские оккупанты усилили артиллерийское давление на Невское и Белогоровку на Луганщине. Вокруг этих населенных пунктов вражеские обстрелы почти круглосуточные. Об этом сообщил председатель Луганской ОВА Артем Лысогор в Telegram, пишет УНН.

Артиллерийское давление противник усилил на Невское и Белогоровку. Вокруг этих населенных пунктов вражеские обстрелы почти круглосуточные. При первой возможности россияне применяют авиацию по укреплениям украинских военных. В частности, вчера - в Серебрянском лесу - написал Лисогор.

Он сообщил, что при поддержке с неба оккупанты и атаковали около 20 раз сразу в нескольких местах на Лиманском направлении.

"Успехов не достигли, в том числе и в Белогоровке", - добавил Лысогор.

Кроме того, Лысогор сообщил, что в кремле готовятся к очередной волне принудительной мобилизации, которую ожидают по завершении перевыборов президента рф.

"Рассматривают несколько поправок в законодательство. В частности, настаивают на призыве мигрантов из Азии и украинцев, которые переехали в регионы рф, а также тех, кто остался на оккупированных территориях. Таким образом российские власти собираются сдержать уровень социальной напряженности в обществе. Кстати, получив новые паспорта, большинство из них украинцев уже состоит на воинском учете", - сообщил Лысогор.

Дополнение

Ранее Лысогор сообщал, что оккупанты хотят иметь преимущество в Серебрянском лесу, поэтому устроили там бомбежку.