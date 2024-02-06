За сутки на Таврическом направлении россияне провели более 70 штурмов: Силы обороны уничтожили почти 500 оккупантов

За прошедшие сутки, российские войска провели более 70 штурмов в операционной зоне ОСУВ "Таврия". Об этом заявил бригадный генерал и командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский, передает УНН.

Детали

В операционной зоне ОСУВ "Таврия" за прошедшие сутки враг нанес 21 авиаудар, провел 73 штурмовые действия и совершил 732 артиллерийских обстрела - резюмировал Тарнавский.

Он отметил, что украинские защитники и защитницы стойко держат оборону и проводят активные действия на определенных направлениях.

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Также бригадный генерал рассказал о потерях россиян на Таврическом направлении. По его словам, Силы обороны ликвидировали почти 500 оккупантов и около 200 российских дронов.

Общие потери врага за минувшие сутки составляют 483 человека и 34 единицы военной техники (не считая БпЛА) - это в частности 5 танков, 13 боевых бронированных машин, 7 автомобилей и 5 единиц спецтехники. Среди уничтоженного вооружения россиян - 3 станции РЭБ "Гарпия". Также наши воины поразили и уничтожили 1 склад боеприпасов - рассказал командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия".

Напомним

Председатель Луганской ОГА Артем Лысогор заявил, что российские оккупанты усилили артиллерийское давление на Невское и Белогоровку на Луганщине.

По его словам, вокруг этих населенных пунктов вражеские обстрелы почти круглосуточные.