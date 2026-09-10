россия атаковала Украину более чем сотней дронов: есть попадания в 13 местах
Киев • УНН
рф запустила ударные дроны с территории рф и оккупированных Крыма и Донецкой области. ПВО сбила или подавила 128 БПЛА, зафиксированы попадания на 13 локациях.
В ночь на 10 сентября россияне атаковали Украину ударными БПЛА типа Shahed (половина из них - реактивные), "Гербера", а также дронами-имитаторами типа "Пародия". Об этом сообщили Воздушные силы Вооружённых сил Украины, передаёт УНН.
Детали
Враг запустил дроны из российских городов миллерово, курск, приморско-ахтарск, а также из оккупированных Крыма и Донецка.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Противовоздушной обороной сбито/подавлено 128 вражеских БПЛА типа Shahed, "Гербера" и дронов других типов.
Зафиксированы попадания средств воздушного нападения противника в 13 локациях, а также падение сбитых (обломков) в 9 локациях.
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