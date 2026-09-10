россия атаковала Украину более чем сотней дронов: есть попадания в 13 местах

В ночь на 10 сентября россияне атаковали Украину ударными БПЛА типа Shahed (половина из них - реактивные), "Гербера", а также дронами-имитаторами типа "Пародия". Об этом сообщили Воздушные силы Вооружённых сил Украины, передаёт УНН.

Детали

Враг запустил дроны из российских городов миллерово, курск, приморско-ахтарск, а также из оккупированных Крыма и Донецка.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Противовоздушной обороной сбито/подавлено 128 вражеских БПЛА типа Shahed, "Гербера" и дронов других типов.

Зафиксированы попадания средств воздушного нападения противника в 13 локациях, а также падение сбитых (обломков) в 9 локациях.

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