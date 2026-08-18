Міністр освіти: математика має залишитися обов'язковою на НМТ

Міністр освіти і науки Андрій Бутенко заявив, що математика повинна залишатися обов'язковою на НМТ, передає УНН.

Це надзвичайно важливе запитання. Ви бачите, воно збурює суспільство, у ньому точиться дискусія стосовно переконання, що математика повинна залишатися обов'язковим предметом тесту. Ми можемо дискутувати про інші обсяги формування під підрахунки, дискутувати про складність завдань, про верифікацію цих завдань. Але наразі здається, що це є невід'ємна частина цього іспиту