Міністр освіти: математика має залишитися обов'язковою на НМТ
Київ • УНН
Міністр освіти Андрій Бутенко заявив, що математика є невід'ємною частиною НМТ. У Раді зареєстрували законопроєкт про зміну правил тесту.
Міністр освіти і науки Андрій Бутенко заявив, що математика повинна залишатися обов'язковою на НМТ, передає УНН.
Це надзвичайно важливе запитання. Ви бачите, воно збурює суспільство, у ньому точиться дискусія стосовно переконання, що математика повинна залишатися обов'язковим предметом тесту. Ми можемо дискутувати про інші обсяги формування під підрахунки, дискутувати про складність завдань, про верифікацію цих завдань. Але наразі здається, що це є невід'ємна частина цього іспиту
Доповнення
Група з 50 народних депутатів зареєструвала у Верховній Раді альтернативний урядовому законопроєкт №15254-1, який передбачає зміну правил проведення національного мультипредметного тесту під час воєнного стану.
Колишній міністр освіти і науки Оксен Лісовий заявляв, що математика має залишатися обов’язковим складником вступу до українських університетів.
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