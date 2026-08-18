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Министр образования: математика должна остаться обязательной на НМТ

Киев • УНН

 • 618 просмотра

Министр образования Андрей Бутенко заявил, что математика является неотъемлемой частью НМТ. В Раде зарегистрировали законопроект об изменении правил теста.

Министр образования: математика должна остаться обязательной на НМТ

Министр образования и науки Андрей Бутенко заявил, что математика должна оставаться обязательной на НМТ, передает УНН

Это чрезвычайно важный вопрос. Вы видите, он будоражит общество, вокруг него идет дискуссия относительно убеждения, что математика должна оставаться обязательным предметом теста. Мы можем дискутировать о других объемах формирования для подсчетов, дискутировать о сложности заданий, о верификации этих заданий. Но сейчас кажется, что это является неотъемлемой частью этого экзамена 

- сказал Бутенко. 

Дополнение

Группа из 50 народных депутатов зарегистрировала в Верховной Раде альтернативный правительственному законопроект №15254-1, который предусматривает изменение правил проведения национального мультипредметного теста во время военного положения.  

Бывший министр образования и науки Оксен Лисовой заявлял, что математика должна оставаться обязательной составляющей поступления в украинские университеты.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сейчас восприятие НМТ таково, что оно добавляет стресса, а потому это стоит исправить. Также необходимо предусмотреть удобные условия сдачи НМТ, в том числе возможность сдать его повторно. 

Павел Башинский

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