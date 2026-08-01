После атаки рф на склад учебников учеников обеспечат электронными версиями - МОН
Киев • УНН
Министр образования Андрей Бутенко сообщил об атаке рф на склад учебной литературы. Ученики получат доступ к электронным версиям учебников.
После очередной российской атаки на склады с учебниками, министр образования и науки Андрей Бутенко заявил, что все учащиеся будут иметь доступ к электронным версиям учебников. Об этом он сообщил на Facebook, пишет УНН.
Этой ночью Россия снова наносила удары по украинским городам. Есть погибшие и раненые. Соболезную родным и близким всех, кого забрала эта атака. Одна из целей — склад учебной литературы, где хранились учебники, напечатанные и упакованные для школ
Бутенко отметил, что, по предварительным данным, в склад попали два реактивных «шахеда». Площадь пожара — более 9 000 квадратных метров.
Он добавил, что масштаб потерь будет оценен совместно с издательством и Институтом модернизации содержания образования.
Министр напомнил, что это вторая такая атака за две недели: в июле россияне уничтожили более 410 тысяч учебников для нынешних школьников.
Склады и типографии выбирают целями сознательно — вместе с тиражами пытаются уничтожить украинский язык, историю и память — всё, из чего растет идентичность наших детей
Также Бутенко подчеркнул, что электронные версии учебников будут доступны для всех учащихся: «Мы делаем всё, чтобы учебный год начался вовремя, а образовательный процесс проходил без препятствий».
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