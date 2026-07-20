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После удара рф по типографии в Киеве МОН оценивает потери учебников

Киев • УНН

 • 790 просмотра

Министерство образования оценивает ущерб от ракетного удара по типографии "Конви", где уничтожено почти 250 тысяч книг. Ведомство планирует повторно напечатать необходимую учебную литературу для школ.

После удара рф по типографии в Киеве МОН оценивает потери учебников

Министерство образования и науки Украины совместно с издателями оценивает количество учебников, которые были уничтожены или повреждены в результате российского ракетного удара по типографии "Конви" в Киеве в ночь на 19 июля. Об этом сообщили в МОН, передает УНН.

Детали

По информации издателей, в результате атаки было уничтожено почти 250 тысяч экземпляров книг, часть из которых – учебная литература. Еще около 350 тысяч экземпляров получили повреждения.

Сейчас Министерство образования и науки совместно с издателями уточняет масштабы потерь, в частности количество уничтоженных и поврежденных учебников.

После завершения оценки ущерба МОН вместе с Институтом модернизации содержания образования определит объем учебной литературы, который необходимо напечатать повторно, чтобы своевременно обеспечить школы учебниками.

В ведомстве напомнили, что в этом году для учеников 9-х классов планируют напечатать около 8 миллионов экземпляров учебной литературы.

После завершения оценки ущерба МОН совместно с Институтом модернизации содержания образования определит объем учебной литературы, который нужно восстановить, и сделает все возможное, чтобы минимизировать последствия российского удара и своевременно обеспечить учебные заведения учебниками

- подчеркнули в министерстве.

В МОН также отметили, что россия продолжает целенаправленно атаковать украинскую образовательную инфраструктуру, однако система образования продолжает работать, чтобы ни один ребенок не остался без необходимых учебных материалов.

Напомним

рф уничтожила склад издательства "Книголав", потеряно 250 тысяч книг

Андрей Тимощенков

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Киев