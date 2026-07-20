После удара рф по типографии в Киеве МОН оценивает потери учебников
Киев • УНН
Министерство образования оценивает ущерб от ракетного удара по типографии "Конви", где уничтожено почти 250 тысяч книг. Ведомство планирует повторно напечатать необходимую учебную литературу для школ.
Министерство образования и науки Украины совместно с издателями оценивает количество учебников, которые были уничтожены или повреждены в результате российского ракетного удара по типографии "Конви" в Киеве в ночь на 19 июля. Об этом сообщили в МОН, передает УНН.
Детали
По информации издателей, в результате атаки было уничтожено почти 250 тысяч экземпляров книг, часть из которых – учебная литература. Еще около 350 тысяч экземпляров получили повреждения.
Сейчас Министерство образования и науки совместно с издателями уточняет масштабы потерь, в частности количество уничтоженных и поврежденных учебников.
После завершения оценки ущерба МОН вместе с Институтом модернизации содержания образования определит объем учебной литературы, который необходимо напечатать повторно, чтобы своевременно обеспечить школы учебниками.
В ведомстве напомнили, что в этом году для учеников 9-х классов планируют напечатать около 8 миллионов экземпляров учебной литературы.
После завершения оценки ущерба МОН совместно с Институтом модернизации содержания образования определит объем учебной литературы, который нужно восстановить, и сделает все возможное, чтобы минимизировать последствия российского удара и своевременно обеспечить учебные заведения учебниками
В МОН также отметили, что россия продолжает целенаправленно атаковать украинскую образовательную инфраструктуру, однако система образования продолжает работать, чтобы ни один ребенок не остался без необходимых учебных материалов.
Напомним
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