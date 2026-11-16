Прем'єр-міністр Сергій Корецький разом із Головою Верховної Ради України Русланом Стефанчуком зустрілися з Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте у штаб-квартирі Альянсу - наголосили на важливості зимового пакета допомоги і достатніх запасів ракет для систем ППО, передає УНН.

Зустріч відбулася напередодні засідання Контактної групи з питань оборони України, де очікуються рішення щодо посилення спроможностей ППО України. Наголосив на важливості розгляду Союзниками зимового пакета допомоги, зокрема достатніх запасів ракет для систем ППО. Цінна кожна ракета: вона може врятувати енергооб'єкт, цивільну інфраструктуру, міст - повідомив очільник уряду.

Корецький наголосив, що вкрай важливо повністю виконати всі домовленості щодо оборонної підтримки на 2026 рік, ухвалені на саміті в Анкарі. PURL, через який уже профінансовано понад $9 млрд, залишається ключовим механізмом НАТО для постачання терміново необхідних спроможностей, зокрема ППО: "Україна розраховує на його продовження".

Окреслив виклики безпеці України: росія змінила тактику й щодня б'є по логістиці, бізнесу, а також по економіці загалом. Чітко назвав фінансові потреби країни на оборонні та соціальні видатки й розповів про роботу з Єврокомісією щодо пошуку фінансування - додав прем'єр.

Очільник уряду висловив вдячність НАТО та Союзникам за багаторічну підтримку і окрему подяку Марку Рютте за особисту залученість і послідовну позицію щодо підтримки України.

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