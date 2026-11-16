Премьер-министр Сергей Корецкий вместе с Председателем Верховной Рады Украины Русланом Стефанчуком встретились с Генеральным секретарём НАТО Марком Рютте в штаб-квартире Альянса — подчеркнули важность зимнего пакета помощи и достаточных запасов ракет для систем ПВО, передаёт УНН.

Встреча состоялась накануне заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины, где ожидаются решения по усилению возможностей ПВО Украины. Подчеркнул важность рассмотрения Союзниками зимнего пакета помощи, в частности достаточных запасов ракет для систем ПВО. Важна каждая ракета: она может спасти энергообъект, гражданскую инфраструктуру, город — сообщил глава правительства.

Корецкий подчеркнул, что крайне важно полностью выполнить все договорённости об оборонной поддержке на 2026 год, принятые на саммите в Анкаре. PURL, через который уже профинансировано более $9 млрд, остаётся ключевым механизмом НАТО для поставки срочно необходимых возможностей, в частности ПВО: "Украина рассчитывает на его продолжение".

Обрисовал вызовы безопасности Украины: Россия изменила тактику и ежедневно наносит удары по логистике, бизнесу, а также по экономике в целом. Чётко назвал финансовые потребности страны на оборонные и социальные расходы и рассказал о работе с Еврокомиссией по поиску финансирования — добавил премьер.

Глава правительства выразил благодарность НАТО и Союзникам за многолетнюю поддержку, а также отдельную благодарность Марку Рютте за личную вовлечённость и последовательную позицию в отношении поддержки Украины.

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