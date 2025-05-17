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Сильный шторм в США унес жизни пяти человек

Киев • УНН

 • 892 просмотра

В Сент-Луисе бушевали мощные штормы, вероятно, торнадо. Погибли по меньшей мере 5 человек, повреждено более 5000 домов, 100 000 клиентов без света.

Сильный шторм в США унес жизни пяти человек

По меньшей мере пять человек погибли, и власти обыскали здание за зданием в поисках людей, оказавшихся в ловушке или пострадавших после сильных штормов, включая вероятный торнадо, пронесшийся по Сент-Луису в Миссури на Среднем Западе США, пишет УНН со ссылкой на CBS News.

Детали

Штормы в пятницу днем повредили здания, деревья и линии электропередачи. Мэр Сент-Луиса Кара Спенсер заявила, что пострадали более 5000 домов, а около 100 000 клиентов остались без электричества в пятницу вечером.

Количество пострадавших пока неизвестно. Больница Barnes-Jewish приняла от 20 до 30 пациентов, пострадавших от шторма, некоторые из них находятся в тяжелом состоянии, но большинство, как ожидается, будет вскоре выписано, по словам представителя больницы.

Детская больница Сент-Луиса приняла 15 пациентов, двое из них, как ожидается, останутся в больнице до конца недели, сообщила она.

Город ввел комендантский час в 21:00 по местному времени в некоторых частях Сент-Луиса в пятницу вечером.

В церкви Centennial Christian Church обрушилась часть здания, по данным пожарной службы, пришлось спасать трех человек. Один из этих людей погиб.

Очевидный торнадо коснулся района Форест Парка, где расположен зоопарк Сент-Луиса и место Всемирной выставки 1904 года и Олимпийских игр того же года, сообщили в метеорологической службе.

США не готовы к сезону ураганов из-за сокращения штата соответствующих служб - СМИ16.05.25, 12:48 • 2004 просмотра

Юлия Шрамко

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