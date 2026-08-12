Американская ICE потратит до 20 миллионов долларов на электрошоковые перчатки для своих агентов

Иммиграционная и таможенная полиция США (ICE) планирует потратить до 20 миллионов долларов на закупку тысяч перчаток, способных наносить болезненные удары электрическим током. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на документы Министерства внутренней безопасности США, пишет УНН.

Речь идет об устройствах под названием Glove (Generated Low Output Voltage Emitter), которые производит компания Compliant Technologies LLC из Кентукки. ICE планирует получить перчатки к марту.

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По словам производителя, устройство работает как обычная патрульная перчатка, пока офицер не активирует электрический режим. Для воздействия перчатку необходимо непосредственно приложить к коже.

Дискомфорт, связанный со стимуляцией, обычно эффективен для приведения людей в состояние покорности менее чем за три секунды и не оставляет ожогов, следов или шрамов

Ранее такие перчатки использовали, в частности, в тюрьмах США. Президент Института предотвращения смертей во время заключения Джон Питерс, изучавший применение устройства, описал его воздействие как резкое и мгновенное.

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