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Американская ICE потратит до 20 миллионов долларов на электрошоковые перчатки для своих агентов

Киев • УНН

 • 1920 просмотра

Американская ICE планирует закупить тысячи электрошоковых перчаток Glove на сумму до 20 миллионов долларов. Правозащитники выражают обеспокоенность возможными злоупотреблениями.

Американская ICE потратит до 20 миллионов долларов на электрошоковые перчатки для своих агентов

Иммиграционная и таможенная полиция США (ICE) планирует потратить до 20 миллионов долларов на закупку тысяч перчаток, способных наносить болезненные удары электрическим током. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на документы Министерства внутренней безопасности США, пишет УНН.

Детали

Речь идет об устройствах под названием Glove (Generated Low Output Voltage Emitter), которые производит компания Compliant Technologies LLC из Кентукки. ICE планирует получить перчатки к марту.

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По словам производителя, устройство работает как обычная патрульная перчатка, пока офицер не активирует электрический режим. Для воздействия перчатку необходимо непосредственно приложить к коже.

Дискомфорт, связанный со стимуляцией, обычно эффективен для приведения людей в состояние покорности менее чем за три секунды и не оставляет ожогов, следов или шрамов

- заявляет производитель.

Правозащитники опасаются злоупотреблений

Ранее такие перчатки использовали, в частности, в тюрьмах США. Президент Института предотвращения смертей во время заключения Джон Питерс, изучавший применение устройства, описал его воздействие как резкое и мгновенное.

Это мгновенный и резкий эффект, который отвлечет ваше внимание. Я называю это укусом пчелы

- сказал Питерс.

Правозащитники выступили против закупки, подчеркивая опасения по поводу применения силы сотрудниками ICE во время иммиграционных операций. В ACLU заявили, что доступ к такому устройству может упростить применение электрошока, которое сложнее заметить во время задержаний.

В то же время производитель предостерегает от использования перчаток в качестве наказания за словесное неповиновение, а также против детей, беременных женщин, пожилых людей или людей с инвалидностью. В компании отказались комментировать закупку ICE.

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Степан Гафтко

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