Американская ICE потратит до 20 миллионов долларов на электрошоковые перчатки для своих агентов
Киев • УНН
Американская ICE планирует закупить тысячи электрошоковых перчаток Glove на сумму до 20 миллионов долларов. Правозащитники выражают обеспокоенность возможными злоупотреблениями.
Иммиграционная и таможенная полиция США (ICE) планирует потратить до 20 миллионов долларов на закупку тысяч перчаток, способных наносить болезненные удары электрическим током. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на документы Министерства внутренней безопасности США, пишет УНН.
Детали
Речь идет об устройствах под названием Glove (Generated Low Output Voltage Emitter), которые производит компания Compliant Technologies LLC из Кентукки. ICE планирует получить перчатки к марту.
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По словам производителя, устройство работает как обычная патрульная перчатка, пока офицер не активирует электрический режим. Для воздействия перчатку необходимо непосредственно приложить к коже.
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Правозащитники опасаются злоупотреблений
Ранее такие перчатки использовали, в частности, в тюрьмах США. Президент Института предотвращения смертей во время заключения Джон Питерс, изучавший применение устройства, описал его воздействие как резкое и мгновенное.
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Правозащитники выступили против закупки, подчеркивая опасения по поводу применения силы сотрудниками ICE во время иммиграционных операций. В ACLU заявили, что доступ к такому устройству может упростить применение электрошока, которое сложнее заметить во время задержаний.
В то же время производитель предостерегает от использования перчаток в качестве наказания за словесное неповиновение, а также против детей, беременных женщин, пожилых людей или людей с инвалидностью. В компании отказались комментировать закупку ICE.
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