В Белом доме заявили о "закрытии дверей Америки" на фоне решения Верховного суда США

Верховный суд США в четверг вынес два решения, которые вместе позволят администрации Трампа продвигать план президента США по трансформации системы предоставления убежища и высылке иммигрантов, происходящих из некоторых самых неспокойных стран мира, и в Белом доме заявили о "закрытии дверей Америки" для ищущих убежища, пишет УНН со ссылкой на The Washington Post.

Детали

Эти решения касаются как иммигрантов, проживающих в Соединенных Штатах годами, так и тех, кто все еще стремится к въезду.

В одном из решений суд постановил, что администрация Трампа может отменить гуманитарную помощь гаитянам и сирийцам. Это решение может угрожать депортацией всех 1,3 миллиона человек, получивших статус временной защиты. Многим из них уже отменили защиту от депортации, но у них есть судебные иски, ожидающие рассмотрения в суде, на которые теперь повлияет это решение.

Другое решение касалось политики, известной как "измерение", которая позволяет пограничникам блокировать въезд мигрантов в Соединенные Штаты для подачи заявления о предоставлении убежища. Эта практика позволяет должностным лицам ограничивать количество людей, стремящихся попасть на территорию Соединенных Штатов в пункте пропуска, и впервые была применена во время второй администрации Обамы. Это одна из нескольких мер, имеющихся в распоряжении администрации Трампа, чтобы предотвратить въезд людей и подачу заявления о предоставлении убежища.

Эти решения будут иметь практическое влияние на многих мигрантов, их семьи, владельцев бизнеса и общины. Они также подчеркивают, как Трамп использует исполнительную власть, чтобы кардинально изменить некоторые из важнейших принципов иммиграционной системы страны, указывает издание.

Заместитель главы администрации Белого дома Стивен Миллер прямо заявил, что, по его мнению, означает это решение.

"Двери Америки полностью закрыты для ищущих убежища", – сказал он. Он назвал все заявления о предоставлении убежища на границе "фальшивыми", отрицая, что они когда-либо сталкивались с преследованиями по расовой, религиозной или этнической принадлежности.

Решения Верховного суда США фактически усложнят многим иммигрантам легальное пребывание в Соединенных Штатах или поиск въезда с надеждой в конечном итоге получить легальный статус через убежище, указывает издание.

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