В США отказались от плана создания сети мега-центров для содержания мигрантов
Киев • УНН
Министерство внутренней безопасности США отказалось от инициативы бывшей главы Кристи Ноем по созданию сети центров. Новый министр Марквейн Маллин пересмотрел стратегию, отказавшись от семи из 11 складов, приобретённых за 700 млн долларов.
Министерство внутренней безопасности США (DHS) отказалось от плана превращения пустых складов в крупные центры содержания мигрантов и продолжит использовать существующие учреждения, находящиеся в ведении частных подрядчиков, а также штатов и местных властей. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Детали
Решение означает фактическое сворачивание одной из ключевых инициатив бывшей главы ведомства Кристи Ноем. Проект предусматривал создание сети государственных центров, способных одновременно содержать до 100 тысяч лиц, ожидающих депортации.
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Пересмотр масштабной программы
По данным Bloomberg, после отставки Ноем новый министр внутренней безопасности Марквейн Маллин инициировал пересмотр стратегии содержания мигрантов. В результате ICE планирует отказаться как минимум от семи из 11 складов, приобретенных ранее более чем за 700 млн долларов.
Этих мерзких преступников после ареста следует молниеносно депортировать, а не содержать на американской земле за счет налогоплательщиков
Под вопросом оказалась и будущая судьба программы реформирования системы содержания мигрантов стоимостью 38 млрд долларов. В то же время администрация США, по данным издания, может оставить в работе часть уже приобретенных объектов и рассматривает возможность покупки действующих центров содержания у частных тюремных компаний.
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