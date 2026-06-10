В крупнейшем центре ICE в США охранник потерял заряженное оружие, а задержанных не проверяли на туберкулез

В крупнейшем центре содержания мигрантов Иммиграционной и таможенной службы США (ICE) выявлены серьезные нарушения безопасности и медицинского надзора. Среди них – потеря охранником заряженного огнестрельного оружия, отсутствие тестирования на туберкулез и непредоставление лечения людям с хроническими заболеваниями. Об этом говорится в отчете Управления подотчетности правительства США (GAO), сообщает NBC News, пишет УНН.

Детали

Проверка касалась центра Camp East Montana в Форт-Блисс (штат Техас), который является крупнейшим учреждением ICE в стране. В отчете отмечается, что после передачи управления объектом от армии к ICE осенью 2025 года там продолжали фиксировать многочисленные нарушения.

В частности, в январе один из контрактных охранников потерял заряженное оружие, которое не удалось найти даже после нескольких обысков.

Проблемы с безопасностью и медициной

Также аудиторы установили, что подрядчик не проводил обязательные тесты на туберкулез, полагаясь только на опрос о симптомах. Из-за этого человек с туберкулезом определенное время находился среди других задержанных. Кроме того, в декабре было выявлено, что лица с диабетом, ВИЧ и другими хроническими заболеваниями не получали надлежащего лечения.

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Отдельное внимание в отчете уделено смерти одного из задержанных. Сначала случай квалифицировали как вероятное самоубийство, однако позже коронер установил, что речь идет об убийстве. По данным GAO, часть доказательств по делу была потеряна или уничтожена. В настоящее время расследование ведут ФБР и генеральный инспектор.

В марте ICE расторгла контракт с компанией Acquisition Logistics, которая управляла центром. В то же время в Министерстве внутренней безопасности США заявили, что объект не будут закрывать, а модернизируют. В конце мая Американский союз гражданских свобод и другие правозащитные организации подали иск против ICE из-за бесчеловечных условий содержания в Camp East Montana.

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