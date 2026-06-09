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В центре ICE в Луизиане зафиксировали вторую смерть задержанного менее чем за два месяца

Киев • УНН

 • 1910 просмотра

В центре ICE в Луизиане скончался 43-летний гражданин Грузии. Это вторая смерть в учреждении за два месяца на фоне критики медицинского обеспечения.

В центре ICE в Луизиане зафиксировали вторую смерть задержанного менее чем за два месяца
Фото: АР

В исправительном центре Винн в штате Луизиана, который использует Иммиграционная и таможенная служба США (ICE), скончался еще один задержанный. Это уже вторая смерть в учреждении менее чем за два месяца на фоне критики условий содержания и медицинского обеспечения. Об этом сообщает Associated Press, пишет УНН.

Детали

По данным ICE, 43-летний гражданин Грузии Мамука Артмеладзе был найден без сознания 4 июня. Сотрудники центра начали реанимационные мероприятия, после чего мужчину доставили в больницу, где менее чем через час констатировали его смерть. Причина смерти должна быть установлена по результатам вскрытия.

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Артмеладзе находился под стражей почти четыре месяца. Его задержали в Алабаме в феврале после того, как ICE пришла к выводу, что у него больше нет законных оснований для пребывания в США. По информации агентства, он стал 19-м задержанным, скончавшимся под стражей ICE с начала года.

Предыдущая смерть в центре Винн произошла 11 апреля. Тогда скончался 49-летний гражданин Мексики Алехандро Кабрера Клементе. Согласно заключению коронера, причиной смерти стало сердечно-сосудистое заболевание. Ранее проверка учреждения выявила проблемы с медицинским обслуживанием, антисанитарные условия и случаи чрезмерного применения силы к задержанным.

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Степан Гафтко

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