Конгрессмены США заявили об ужасающих условиях в центре содержания мигрантов в Нью-Джерси
Киев • УНН
Демократы заявили о нечеловеческих условиях в центре Delaney Hall, где мигрантам дают еду с личинками. Министерство внутренней безопасности США отрицает эти факты.
Члены Конгресса США от Демократической партии заявили об ужасающих условиях в федеральном центре содержания мигрантов Delaney Hall в Ньюарке, где несколько дней продолжаются протесты и, по сообщениям, началась голодовка задержанных. Об этом сообщает AP, пишет УНН.
Детали
Конгрессмен Джерри Надлер заявил, что задержанным выдают маленькие порции еды, в которой "очень часто" находят личинки. По его словам, заключенные фактически получают только "Тайленол" в качестве медицинской помощи. Он также сообщил о женщине с новообразованием в груди, которая более месяца не может пройти маммографию, и другой задержанной с раком толстой кишки без лечения.
Суть в том, что если вы человек, если вы американец, вы не можете поддерживать то, что здесь происходит
Его коллега Адриано Эспайлат назвал условия "нечеловеческими" и пообещал: "Мы закроем этот центр".
У центра продолжаются протесты
После визита законодатели пообщались с протестующими и родственниками задержанных, собравшимися у ворот учреждения. Люди держали плакаты "Остановить разлучение семей" и скандировали "Освободите их всех". По словам Габриэлы Сото, чей муж находился в Delaney Hall, к голодовке присоединились почти все заключенные.
Ранее сенатор Энди Ким заявил, что при попытке посетить центр его опрыскали перцовым спреем.
ICE отправила бронированный автомобиль и колонну вооруженных агентов, которые только подлили масла в огонь
Министерство безопасности США отрицает обвинения
Министерство внутренней безопасности США отвергло информацию о голодовке, плохих условиях или злоупотреблениях в отношении задержанных. В ведомстве назвали критику "политической манипуляцией".
Дело в том, что мы даем им калории, которые они хотят
