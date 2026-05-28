Конгрессмены США заявили об ужасающих условиях в центре содержания мигрантов в Нью-Джерси

Члены Конгресса США от Демократической партии заявили об ужасающих условиях в федеральном центре содержания мигрантов Delaney Hall в Ньюарке, где несколько дней продолжаются протесты и, по сообщениям, началась голодовка задержанных. Об этом сообщает AP, пишет УНН.

Детали

Конгрессмен Джерри Надлер заявил, что задержанным выдают маленькие порции еды, в которой "очень часто" находят личинки. По его словам, заключенные фактически получают только "Тайленол" в качестве медицинской помощи. Он также сообщил о женщине с новообразованием в груди, которая более месяца не может пройти маммографию, и другой задержанной с раком толстой кишки без лечения.

Суть в том, что если вы человек, если вы американец, вы не можете поддерживать то, что здесь происходит – заявил конгрессмен Дэн Голдман после посещения учреждения.

Его коллега Адриано Эспайлат назвал условия "нечеловеческими" и пообещал: "Мы закроем этот центр".

У центра продолжаются протесты

После визита законодатели пообщались с протестующими и родственниками задержанных, собравшимися у ворот учреждения. Люди держали плакаты "Остановить разлучение семей" и скандировали "Освободите их всех". По словам Габриэлы Сото, чей муж находился в Delaney Hall, к голодовке присоединились почти все заключенные.

Ранее сенатор Энди Ким заявил, что при попытке посетить центр его опрыскали перцовым спреем.

ICE отправила бронированный автомобиль и колонну вооруженных агентов, которые только подлили масла в огонь – написал он.

Министерство безопасности США отрицает обвинения

Министерство внутренней безопасности США отвергло информацию о голодовке, плохих условиях или злоупотреблениях в отношении задержанных. В ведомстве назвали критику "политической манипуляцией".

Дело в том, что мы даем им калории, которые они хотят – заявил министр внутренней безопасности Марквейн Маллин.

