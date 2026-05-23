Новые правила получения грин-карт: Трамп требует от заявителей покинуть США
Администрация Трампа обязала претендентов на грин-карты выезжать из США для подачи заявок. Новое правило затронет сотни тысяч легальных мигрантов.
Администрация президента США Дональда Трампа отныне будет требовать от лиц, желающих получить грин-карты, покидать Соединенные Штаты во время процесса подачи заявки. Об этом сообщает CNN, информирует УНН.
Детали
Отмечается, что это кардинальное изменение может перевернуть жизнь сотен тысяч людей, стремящихся к праву легально и постоянно проживать и работать в США.
Согласно новым правилам ... заявители на грин-карты должны будут вернуться в свои страны, чтобы подать заявку на постоянные визы. Резкое изменение политики может повлиять на значительную часть легального иммиграционного населения США, заставляя тех, кто стремится к легальному постоянному проживанию, покидать страну - разлучая семьи, заставляя людей оставлять работу и нарушая жизнь общин
Издание указывает, что подача заявки на грин-карту - это сложный процесс, который может длиться от нескольких месяцев до лет.
В то же время в Службе гражданства и иммиграции США заявили, что это правило предусматривает исключения для "чрезвычайных обстоятельств".
Когда иностранцы подают заявку из своей страны, это уменьшает необходимость находить и депортировать тех, кто решает скрыться и оставаться в США незаконно после того, как им было отказано в проживании
Авторы добавляют, что новые правила, вероятно, столкнутся с юридическими вызовами. Так, их уже раскритиковали адвокаты, законодатели и защитники по иммиграционным вопросам.
Напомним
В апреле президент США Дональд Трамп ужесточил правила выдачи мигрантам грин-карт (разрешения на проживание в Штатах).
