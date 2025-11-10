$41.980.11
18:35
Каждый, кто строил схемы, должен получить четкий процессуальный ответ: Зеленский отреагировал на разоблачение коррупции в энергетике
17:42
Украину ждет еще один день с отключениями: как завтра будут действовать графики и сколько очередей будет без света
13:36
Рождественский пост 2025: дата начала, правила питания и запретыPhoto
Эксклюзив
10 ноября, 13:10
До 8 лет тюрьмы для ТЦК за мобилизацию забронированных и тех, кто не подлежит призыву: когда Рада может принять закон, и достаточно ли наказание
Эксклюзив
10 ноября, 12:12
Министр образования Лесной оставил на должности и.о. ректора Государственного биотехнологического университета человека нардепа-взяточника Одарченко
10 ноября, 10:02
"Зонты - обязательно": циклон Niksala принесет в Украину дожди и похолоданиеPhoto
Эксклюзив
10 ноября, 09:50
Как сегодня защищают украинский язык - интервью с Уполномоченным по защите государственного языка
Эксклюзив
10 ноября, 09:28
На Прикарпатье несовершеннолетний водитель сбил пешехода насмерть
10 ноября, 08:17
Правоохранители проводят масштабную операцию по разоблачению коррупции в сфере энергетикиPhoto
10 ноября, 04:17
В шаге от отмены самого длинного шатдауна: Сенат США поддержал законопроект о финансировании правительства
Эксклюзивы
Популярные новости
Верховный суд США отказался пересматривать решение о легализации однополых браков

В США верховный суд отклонил ходатайство бывшей чиновницы из Кентукки Ким Дэвис о пересмотре решения 2015 года, узаконившего однополые браки. Право на однополые браки в США остается в силе, несмотря на попытки его оспаривания.

Верховный суд США отказался пересматривать решение о легализации однополых браков

Верховный суд США отклонил ходатайство бывшей чиновницы из Кентукки Ким Дэвис, которая призывала отменить историческое решение 2015 года по делу Обергефелл против Ходжеса, легализовавшее однополые браки на всей территории страны. Об этом сообщает Politico, пишет УНН.

Подробности

В понедельник Верховный суд США без обсуждений и отдельных мнений судей отклонил просьбу Ким Дэвис – бывшей клерка округа Роуэн в Кентукки, которая когда-то отказалась выдавать брачные лицензии однополым парам, ссылаясь на свои религиозные убеждения. Дэвис стремилась использовать судебный процесс против нее как повод для отмены решения Обергефелл против Ходжеса 2015 года, гарантировавшего право на брак для однополых пар во всех штатах США.

Парламент Казахстана предварительно одобрил закон о запрете "ЛГБТ-пропаганды"29.10.25, 20:54 • 3090 просмотров

Несмотря на надежды сторонников пересмотра, суд не проявил заинтересованности в открытии дела – даже после изменения состава судей, где теперь преобладает консервативное большинство 6 к 3.

Единственным судьей, который ранее призывал к пересмотру этого прецедента, остается Кларенс Томас. В 2022 году, после отмены федерального права на аборт, он заявил, что суд должен "пересмотреть" и другие решения, включая легализацию однополых браков. В то же время судья Сэмюэл Алито тогда подчеркнул, что "ничто в этом мнении не ставит под сомнение другие судебные прецеденты, не связанные с абортами".

Таким образом, право на однополые браки в США остается действующим и защищенным, несмотря на попытки его оспаривания.

Столичный суд впервые в современной Украине признал фактический брак между двумя мужчинами10.09.25, 17:18 • 5968 просмотров

Степан Гафтко

Брак
Кентукки
Верховный суд Соединенных Штатов
Кларенс Томас