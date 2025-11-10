Верховный суд США отказался пересматривать решение о легализации однополых браков
В США верховный суд отклонил ходатайство бывшей чиновницы из Кентукки Ким Дэвис о пересмотре решения 2015 года, узаконившего однополые браки. Право на однополые браки в США остается в силе, несмотря на попытки его оспаривания.
Верховный суд США отклонил ходатайство бывшей чиновницы из Кентукки Ким Дэвис, которая призывала отменить историческое решение 2015 года по делу Обергефелл против Ходжеса, легализовавшее однополые браки на всей территории страны. Об этом сообщает Politico, пишет УНН.
В понедельник Верховный суд США без обсуждений и отдельных мнений судей отклонил просьбу Ким Дэвис – бывшей клерка округа Роуэн в Кентукки, которая когда-то отказалась выдавать брачные лицензии однополым парам, ссылаясь на свои религиозные убеждения. Дэвис стремилась использовать судебный процесс против нее как повод для отмены решения Обергефелл против Ходжеса 2015 года, гарантировавшего право на брак для однополых пар во всех штатах США.
Несмотря на надежды сторонников пересмотра, суд не проявил заинтересованности в открытии дела – даже после изменения состава судей, где теперь преобладает консервативное большинство 6 к 3.
Единственным судьей, который ранее призывал к пересмотру этого прецедента, остается Кларенс Томас. В 2022 году, после отмены федерального права на аборт, он заявил, что суд должен "пересмотреть" и другие решения, включая легализацию однополых браков. В то же время судья Сэмюэл Алито тогда подчеркнул, что "ничто в этом мнении не ставит под сомнение другие судебные прецеденты, не связанные с абортами".
Таким образом, право на однополые браки в США остается действующим и защищенным, несмотря на попытки его оспаривания.
