Столичный суд впервые в современной Украине признал фактический брак между двумя мужчинами
Киев • УНН
Киевский апелляционный суд подтвердил решение Деснянского районного суда, признав фактические брачные отношения между Зоряном Кисем и Тимуром Левчуком. Это первое такое решение в современной Украине.
Историческое решение принял апелляционный суд Киева. В учреждении была рассмотрена апелляция по делу Зоряна Кися и Тимура Левчука. Передает УНН со ссылкой на Іnsight_ngo.
Детали
Всеукраинская правозащитная ЛГБТКИ-организация подтвердила, что сегодня в Киеве апелляционный суд признал фактические брачные отношения между двумя мужчинами.
Сегодня состоялось рассмотрение апелляции по делу Зоряна Кися и Тимура Левчука. Киевский апелляционный суд отклонил жалобу, оставив в силе решение Деснянского районного суда, который впервые в истории Украины установил факт совместного проживания двух мужчин одной семьей, признав наличие брачных отношений между ними.
Отметим:
- рассмотрение апелляции осуществлялось в открытом режиме;
- акция поддержки сопровождала рассмотрение дела в суде.
Сегодня мы вышли под здание Киевского апелляционного суда, чтобы показать: тема однополых браков важна для всего сообщества. ЛГБТИ+ люди в Украине до сих пор ждут признания своих семей и равенства прав. И мы не молчим.
Напомним
Для евроинтеграции Украина обязана принять, в частности законопроект, направленный на противодействие любой нетерпимости и минимизацию проявлений агрессии, - заявлял заявил проектный менеджер ОО Киевпрайд Михаил Юров в июне 2025 года.