Столичный суд впервые в современной Украине признал фактический брак между двумя мужчинами

Историческое решение принял апелляционный суд Киева. В учреждении была рассмотрена апелляция по делу Зоряна Кися и Тимура Левчука. Передает УНН со ссылкой на Іnsight_ngo.

Всеукраинская правозащитная ЛГБТКИ-организация подтвердила, что сегодня в Киеве апелляционный суд признал фактические брачные отношения между двумя мужчинами.

Сегодня состоялось рассмотрение апелляции по делу Зоряна Кися и Тимура Левчука. Киевский апелляционный суд отклонил жалобу, оставив в силе решение Деснянского районного суда, который впервые в истории Украины установил факт совместного проживания двух мужчин одной семьей, признав наличие брачных отношений между ними.

Отметим:

Сегодня мы вышли под здание Киевского апелляционного суда, чтобы показать: тема однополых браков важна для всего сообщества. ЛГБТИ+ люди в Украине до сих пор ждут признания своих семей и равенства прав. И мы не молчим.