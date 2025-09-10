Столичный суд впервые в современной Украине признал фактический брак между двумя мужчинами

$41.120.13
Эксклюзив
13:48 • 2952 просмотра
Прицельные удары врага по промышленным объектам в Украине: когда восстановление становится не просто бизнесом, а ответственностьюPhoto
13:15 • 6570 просмотра
Трамп требует смертной казни для убийцы украинки Ирины Заруцкой
Эксклюзив
12:25 • 12265 просмотра
Против отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука откроют уголовное дело, если служебное расследование выявит состав преступления в его действиях - юрист
12:10 • 16251 просмотра
НАТО активирует статью 4 после атаки российских дронов на Польшу
Эксклюзив
10:41 • 41605 просмотра
Стратегия доступности: как собственные торговые марки аптек снижают цены на лекарства и развивают рынок
08:44 • 61689 просмотра
Мировые лидеры жестко отреагировали на атаку российских дронов по Украине и нарушение воздушного пространства ПольшиVideo
Эксклюзив
08:33 • 51672 просмотра
российские дроны пересекли польскую границу: эксперт прогнозирует новую волну ИПСО со стороны рф
10 сентября, 07:09 • 31712 просмотра
«Нет оснований для паники» — Туск о российских дронах в Польше
10 сентября, 06:41 • 36051 просмотра
Российский дрон упал на жилой дом в Польше: повреждены крыша и автомобиль, жители встревожены
10 сентября, 06:30 • 24214 просмотра
Более 400 вражеских целей ликвидировано украинской ПВО
Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Наши за границей
Новости Мира
Киев
Киевская область
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
На Житомирщине после массированной атаки РФ есть погибший и раненый10 сентября, 05:17 • 33157 просмотра
В Польше нашли первый из сбитых российских БПЛА, нарушивших воздушное пространство страныPhoto10 сентября, 06:04 • 39498 просмотра
Трампа спросили о российских дронах над Польшей: он ответил одним словомVideo10 сентября, 07:17 • 36631 просмотра
"Нам просто выключили рубильник": соучредительница "Конкорда" Юлия Соседка рассказала, как Нацбанк решил вывести банк с рынка09:29 • 29045 просмотра
В Винницкой области задержан 23-летний учитель, который предположительно причастен к убийству двух своих учеников10:25 • 24893 просмотра
Прицельные удары врага по промышленным объектам в Украине: когда восстановление становится не просто бизнесом, а ответственностьюPhoto
Эксклюзив
13:48 • 2952 просмотра
Стратегия доступности: как собственные торговые марки аптек снижают цены на лекарства и развивают рынок
Эксклюзив
10:41 • 41605 просмотра
"Нам просто выключили рубильник": соучредительница "Конкорда" Юлия Соседка рассказала, как Нацбанк решил вывести банк с рынка09:29 • 29080 просмотра
Мировые лидеры жестко отреагировали на атаку российских дронов по Украине и нарушение воздушного пространства ПольшиVideo08:44 • 61689 просмотра
российские дроны пересекли польскую границу: эксперт прогнозирует новую волну ИПСО со стороны рф
Эксклюзив
08:33 • 51672 просмотра
Дональд Туск
Урсула фон дер Ляйен
Марк Рютте
Владимир Зеленский
Роберт Фицо
Украина
Польша
Государственная граница Украины
Соединённые Штаты
Беларусь
Coldplay анонсировали продолжение тура "Music Of The Spheres" в 2027 году: впереди более 130 новых концертов12:07 • 1402 просмотра
Свадьба на подиуме: дизайнер Катя Сильченко вышла замуж во время финала Ukrainian Fashion WeekPhoto9 сентября, 07:45 • 72268 просмотра
Apple представит iPhone 17 на «Awe Dropping»: стоит ли ожидать «революционных» изменений?8 сентября, 15:39 • 66389 просмотра
Фильм «Нюрнберг» с Расселом Кроу и Лео Вудоллом претендует на «Оскар» и уже удивил критиковPhoto8 сентября, 15:06 • 62789 просмотра
Лауреаты премии MTV VMAs 2025: среди победителей Леди Гага и Ариана Гранде8 сентября, 06:53 • 131326 просмотра
Lockheed Martin F-35 Lightning II
ТикТок
Ми-8
MIM-104 Patriot
Financial Times

Столичный суд впервые в современной Украине признал фактический брак между двумя мужчинами

Киев • УНН

 • 288 просмотра

Киевский апелляционный суд подтвердил решение Деснянского районного суда, признав фактические брачные отношения между Зоряном Кисем и Тимуром Левчуком. Это первое такое решение в современной Украине.

Столичный суд впервые в современной Украине признал фактический брак между двумя мужчинами

Историческое решение принял апелляционный суд Киева. В учреждении была рассмотрена апелляция по делу Зоряна Кися и Тимура Левчука. Передает УНН со ссылкой на Іnsight_ngo.

Детали

Всеукраинская правозащитная ЛГБТКИ-организация подтвердила, что сегодня в Киеве апелляционный суд признал фактические брачные отношения между двумя мужчинами.

Сегодня состоялось рассмотрение апелляции по делу Зоряна Кися и Тимура Левчука. Киевский апелляционный суд отклонил жалобу, оставив в силе решение Деснянского районного суда, который впервые в истории Украины установил факт совместного проживания двух мужчин одной семьей, признав наличие брачных отношений между ними. 

- сообщает на странице своего профиля в соцсети ОО "Іnsight"

Отметим:

  • рассмотрение апелляции осуществлялось в открытом режиме;
    • акция поддержки сопровождала рассмотрение дела в суде.

      Сегодня мы вышли под здание Киевского апелляционного суда, чтобы показать: тема однополых браков важна для всего сообщества. ЛГБТИ+ люди в Украине до сих пор ждут признания своих семей и равенства прав. И мы не молчим.

      - сообщал Insight LGBTQ NGO сегодня днем. 

      Напомним

      Для евроинтеграции Украина обязана принять, в частности законопроект, направленный на противодействие любой нетерпимости и минимизацию проявлений агрессии, - заявлял заявил проектный менеджер ОО Киевпрайд Михаил Юров в июне 2025 года.

      Игорь Тележников

      Общество
      Митинги в Украине
      Украина
      Киев