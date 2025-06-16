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Щодо нетерпимості - Київпрайд про законопроєкт, який потрібно прийняти для євроінтеграції України

Київ • УНН

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В Україні наполягають на ухваленні законопроєкту №5488 для протидії нетерпимості, а також законопроєкту №9103 про цивільні партнерства для ЛГБТК+ військових.

Щодо нетерпимості - Київпрайд про законопроєкт, який потрібно прийняти для євроінтеграції України

Для євроінтеграції Україна зобов’язана прийняти, зокрема законопроєкт направлений на протидію будь-якій нетерпимості та мінімізацію проявів агресії, зокрема, до ветеранів, людей з інвалідністю та ЛГБТК спільноті.

Про це заявив проєктний менеджер ГО Київпрайд Михайло Юров під час брифінгу, передає УНН.  

Деталі

Щодо євроінтеграції. Україна зобов’язана перед Європою прийняти деякі законопроєкти, наприклад №5488 щодо криміналізації нападів на ґрунті ненависті. Тому ми так наполягали на тому, що ми це частина євроінтеграційних процесів. Якщо ми хочемо бути частиною Європи нам потрібно приймати якісь рішення

- сказав Юров.

Програмна менеджерка ГО Київпрайд Юлія Шипітько зазначила, що під час Маршу рівності, який пройшов 14 червня, також звучали вимоги прийняти законопроєкт щодо цивільних партнерств.  

Звучали вимоги щодо прийняття цивільних партнерств. Раніше був зареєстрований законопроєкт №9103. Зараз, наскільки відомо, він не рухається. Ми дуже багато говоримо про цивільні партнерства, тому що це стосується права військових розпоряджатися тілом людини та майном після смерті. Саме для ЛГБТ військових є ключовим право мати родину не просто на словах, а й в юридичному полі. Щоб кожний військовий, військова могли, наприклад, передати своє майно у разі смерті, або у разі поранення партнера пустили в реанімацію

- зазначила Шипітько. 

Також Шипітько розповіла, що марш КиївПрайд-2025 зібрав у Києві близько 1 500 людей.

Все пройшло безпечно. Всі учасниці, учасники не постраждали, попри різні провокації та загрози. Поліція Києва чудово спрацювала, ми були з ними в комунікації

- сказала Шипітько.

За її словами, було декілька колон.

Перша – це була організаційна колона Київпрайду, потім колона ЛГБТ-військових, дипломатична колона з представниками та представницями різних посольств в Україні й не тільки. Також були колони інших громадських організацій й всі охочі, які долучилися до маршу

- розповіла Шипітько. 

Юров зазначив, що було більше сотні різних послів, представників міжнародних дипломатичних організацій та місій.  

На сторінці KyivPride повідомлялося, що до колони КиївПрайду, зокрема, долучилися зірки шоубізнесу та лідери/ки думок.

Загалом в марші взяли участь колони: ЛГБТІК+ військових, дипломатичних місій в Україні, зокрема представниці та представники Європейського Союзу, посольств Канади, Великої Британії, Данії, Нідерландів, Словенії, Німеччини, Австрії, Швеції, Ірландії, Норвегії, Литви, Естонії, Іспанії, Італії, Франції та інших країн ЄС та світу. Також були присутні колони інших українських прайдів – ХарківПрайду та ЮкрейнПрайду. Київське студентство було представлене, зокрема, колоною Студпарламенту КНУ імені Т. Шевченка та Ukraine Global Scholars. Культурна інституція теж зібрала колону підтримки ЛГБТІК+ спільноти

- йдеться в повідомленні.

Доповнення

У серпні 2024 року Комітет Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування підтримав законопроєкт №9103 про цивільні партнерства. 

Голова Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування Олена Шуляк повідомляла, що законопроєкт №5488, направлений на протидію будь-якій нетерпимості та мінімізацію проявів агресії, зокрема, до ветеранів і людей з інвалідністю, у парламенті не вдається рухати вже більше ніж 3 роки.

Одна з причин – у Верховній Раді залишаються люди, які вбачають у його ухваленні певні загрози. Для виправлення ситуації потрібна правильна адвокація, оскільки наразі завдання – провести законопроєкт як мінімум через перше читання.  

Анна Мурашко

Анна Мурашко

СуспільствоПолітика
Шуляк Олена Олексіївна
Ірландія
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