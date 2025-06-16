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Относительно нетерпимости – Киевпрайд о законопроекте, который нужно принять для евроинтеграции Украины

Киев • УНН

 • 318 просмотра

В Украине настаивают на принятии законопроекта №5488 для противодействия нетерпимости, а также законопроекта №9103 о гражданских партнерствах для ЛГБТК+ военных.

Относительно нетерпимости – Киевпрайд о законопроекте, который нужно принять для евроинтеграции Украины

Для евроинтеграции Украина обязана принять, в частности законопроект направленный на противодействие любой нетерпимости и минимизацию проявлений агрессии, в частности, к ветеранам, людям с инвалидностью и ЛГБТК сообществу.

Об этом заявил проектный менеджер ОО Киевпрайд Михаил Юров во время брифинга, передает УНН.  

Детали

Что касается евроинтеграции. Украина обязана перед Европой принять некоторые законопроекты, например №5488 относительно криминализации нападений на почве ненависти. Поэтому мы так настаивали на том, что мы это часть евроинтеграционных процессов. Если мы хотим быть частью Европы нам нужно принимать какие-то решения

- сказал Юров.

Программная менеджер ОО Киевпрайд Юлия Шипитько отметила, что во время Марша равенства, который прошел 14 июня, также звучали требования принять законопроект о гражданских партнерствах.  

Звучали требования о принятии гражданских партнерств. Ранее был зарегистрирован законопроект №9103. Сейчас, насколько известно, он не двигается. Мы очень много говорим о гражданских партнерствах, потому что это касается права военных распоряжаться телом человека и имуществом после смерти. Именно для ЛГБТ военных является ключевым право иметь семью не просто на словах, но и в юридическом поле. Чтобы каждый военный, военная могли, например, передать свое имущество в случае смерти, или в случае ранения партнера пустили в реанимацию

- отметила Шипитько. 

Также Шипитько рассказала, что марш КиевПрайд-2025 собрал в Киеве около 1 500 человек.

Все прошло безопасно. Все участницы, участники не пострадали, несмотря на разные провокации и угрозы. Полиция Киева прекрасно сработала, мы были с ними в коммуникации

- сказала Шипитько.

По ее словам, было несколько колонн.

Первая – это была организационная колонна Киевпрайда, затем колонна ЛГБТ-военных, дипломатическая колонна с представителями и представительницами разных посольств в Украине и не только. Также были колонны других общественных организаций и все желающие, которые присоединились к маршу

- рассказала Шипитько. 

Юров отметил, что было больше сотни разных послов, представителей международных дипломатических организаций и миссий.  

На странице KyivPride сообщалось, что к колонне КиевПрайда, в частности, присоединились звезды шоубизнеса и лидеры/ки мнений.

В общем в марше приняли участие колонны: ЛГБТИК+ военных, дипломатических миссий в Украине, в частности представительницы и представители Европейского Союза, посольств Канады, Великобритании, Дании, Нидерландов, Словении, Германии, Австрии, Швеции, Ирландии, Норвегии, Литвы, Эстонии, Испании, Италии, Франции и других стран ЕС и мира. Также присутствовали колонны других украинских прайдов – ХарьковПрайда и ЮкрейнПрайда. Киевское студенчество было представлено, в частности, колонной Студпарламента КНУ имени Т. Шевченко и Ukraine Global Scholars. Культурная институция тоже собрала колонну поддержки ЛГБТИК+ сообщества

- говорится в сообщении.

Дополнение

В августе 2024 года Комитет Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования поддержал законопроект №9103 о гражданских партнерствах. 

Председатель Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк сообщала, что законопроект №5488, направленный на противодействие любой нетерпимости и минимизацию проявлений агрессии, в частности, к ветеранам и людям с инвалидностью, в парламенте не удается двигать уже больше чем 3 года.

Одна из причин – в Верховной Раде остаются люди, которые видят в его принятии определенные угрозы. Для исправления ситуации нужна правильная адвокация, поскольку сейчас задача – провести законопроект как минимум через первое чтение.  

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Обществополитика
Елена Шуляк
Республика Ирландия
Верховная Рада
Австрия
Европейский Союз
Дания
Канада
Словения
Франция
Литва
Швеция
Норвегия
Великобритания
Италия
Испания
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Украина
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