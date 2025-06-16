Относительно нетерпимости – Киевпрайд о законопроекте, который нужно принять для евроинтеграции Украины

Для евроинтеграции Украина обязана принять, в частности законопроект направленный на противодействие любой нетерпимости и минимизацию проявлений агрессии, в частности, к ветеранам, людям с инвалидностью и ЛГБТК сообществу.

Об этом заявил проектный менеджер ОО Киевпрайд Михаил Юров во время брифинга, передает УНН.

Детали

Что касается евроинтеграции. Украина обязана перед Европой принять некоторые законопроекты, например №5488 относительно криминализации нападений на почве ненависти. Поэтому мы так настаивали на том, что мы это часть евроинтеграционных процессов. Если мы хотим быть частью Европы нам нужно принимать какие-то решения - сказал Юров.

Программная менеджер ОО Киевпрайд Юлия Шипитько отметила, что во время Марша равенства, который прошел 14 июня, также звучали требования принять законопроект о гражданских партнерствах.

Звучали требования о принятии гражданских партнерств. Ранее был зарегистрирован законопроект №9103. Сейчас, насколько известно, он не двигается. Мы очень много говорим о гражданских партнерствах, потому что это касается права военных распоряжаться телом человека и имуществом после смерти. Именно для ЛГБТ военных является ключевым право иметь семью не просто на словах, но и в юридическом поле. Чтобы каждый военный, военная могли, например, передать свое имущество в случае смерти, или в случае ранения партнера пустили в реанимацию - отметила Шипитько.

Также Шипитько рассказала, что марш КиевПрайд-2025 собрал в Киеве около 1 500 человек.

Все прошло безопасно. Все участницы, участники не пострадали, несмотря на разные провокации и угрозы. Полиция Киева прекрасно сработала, мы были с ними в коммуникации - сказала Шипитько.

По ее словам, было несколько колонн.

Первая – это была организационная колонна Киевпрайда, затем колонна ЛГБТ-военных, дипломатическая колонна с представителями и представительницами разных посольств в Украине и не только. Также были колонны других общественных организаций и все желающие, которые присоединились к маршу - рассказала Шипитько.

Юров отметил, что было больше сотни разных послов, представителей международных дипломатических организаций и миссий.

На странице KyivPride сообщалось, что к колонне КиевПрайда, в частности, присоединились звезды шоубизнеса и лидеры/ки мнений.

В общем в марше приняли участие колонны: ЛГБТИК+ военных, дипломатических миссий в Украине, в частности представительницы и представители Европейского Союза, посольств Канады, Великобритании, Дании, Нидерландов, Словении, Германии, Австрии, Швеции, Ирландии, Норвегии, Литвы, Эстонии, Испании, Италии, Франции и других стран ЕС и мира. Также присутствовали колонны других украинских прайдов – ХарьковПрайда и ЮкрейнПрайда. Киевское студенчество было представлено, в частности, колонной Студпарламента КНУ имени Т. Шевченко и Ukraine Global Scholars. Культурная институция тоже собрала колонну поддержки ЛГБТИК+ сообщества - говорится в сообщении.

Дополнение

В августе 2024 года Комитет Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования поддержал законопроект №9103 о гражданских партнерствах.

Председатель Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк сообщала, что законопроект №5488, направленный на противодействие любой нетерпимости и минимизацию проявлений агрессии, в частности, к ветеранам и людям с инвалидностью, в парламенте не удается двигать уже больше чем 3 года.

Одна из причин – в Верховной Раде остаются люди, которые видят в его принятии определенные угрозы. Для исправления ситуации нужна правильная адвокация, поскольку сейчас задача – провести законопроект как минимум через первое чтение.