Столичний суд вперше в сучасній Україні визнав фактичний шлюб між двома чоловіками

Історичне рішення ухвалив апеляційний суд Києва. В установі було розглянуто апеляцію у справі Зоряна Кіся та Тимура Левчука. Передає УНН із посиланням на Іnsight_ngo.

Всеукраїнська правозахисна ЛГБТКІ-організація підтвердила, що сьогодні у Києві апеляційний суд визнав фактичні шлюбні відносини між двома чоловіками.

Сьогодні відбувся розгляд апеляції у справі Зоряна Кіся та Тимура Левчука. Київський апеляційний суд відхилив скаргу, залишивши в силі рішення Деснянського районного суду, який вперше в історії України встановив факт спільного проживання двох чоловіків однією сім’єю, визнавши наявність шлюбних відносин між ними.

Зазначимо:

Сьогодні ми вийшли під будівлю Київського апеляційного суду, щоб показати: тема одностатевих шлюбів важлива для всієї спільноти. ЛГБТІ+ люди в Україні досі чекають на визнання своїх сімей і рівність прав. І ми не мовчимо.