Столичний суд вперше в сучасній Україні визнав фактичний шлюб між двома чоловіками
Київ • УНН
Київський апеляційний суд підтвердив рішення Деснянського районного суду, визнавши фактичні шлюбні відносини між Зоряном Кісем та Тимуром Левчуком. Це перше таке рішення в сучасній Україні.
Історичне рішення ухвалив апеляційний суд Києва. В установі було розглянуто апеляцію у справі Зоряна Кіся та Тимура Левчука. Передає УНН із посиланням на Іnsight_ngo.
Деталі
Всеукраїнська правозахисна ЛГБТКІ-організація підтвердила, що сьогодні у Києві апеляційний суд визнав фактичні шлюбні відносини між двома чоловіками.
Сьогодні відбувся розгляд апеляції у справі Зоряна Кіся та Тимура Левчука. Київський апеляційний суд відхилив скаргу, залишивши в силі рішення Деснянського районного суду, який вперше в історії України встановив факт спільного проживання двох чоловіків однією сім’єю, визнавши наявність шлюбних відносин між ними.
Зазначимо:
- розгляд апеляції здійснювався у відкритому режимі;
- акція підтримки супроводжувала розгляд справи у суді.
Сьогодні ми вийшли під будівлю Київського апеляційного суду, щоб показати: тема одностатевих шлюбів важлива для всієї спільноти. ЛГБТІ+ люди в Україні досі чекають на визнання своїх сімей і рівність прав. І ми не мовчимо.
Нагадаємо
Для євроінтеграції Україна зобов’язана прийняти, зокрема законопроєкт направлений на протидію будь-якій нетерпимості та мінімізацію проявів агресії, - заявляв заявив проєктний менеджер ГО Київпрайд Михайло Юров у чернві 2025 року.