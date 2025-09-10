$41.120.13
Ексклюзив
13:48 • 2492 перегляди
Прицільні удари ворога по промислових об'єктах в Україні: коли відновлення стає не просто бізнесом, а відповідальністюPhoto
13:15 • 5960 перегляди
Трамп вимагає смертної кари для вбивці українки Ірини Заруцької
Ексклюзив
12:25 • 11941 перегляди
Проти відстороненого голови Державіаслужби Більчука відкриють кримінальну справу, якщо службове розслідування виявить склад злочину у його діях - юрист
12:10 • 15937 перегляди
НАТО активує статтю 4 після атаки російських дронів на Польщу
Ексклюзив
10:41 • 41158 перегляди
Стратегія доступності: як власні торгові марки аптек знижують ціни на ліки та розвивають ринок
08:44 • 61153 перегляди
Світові лідери жорстко відреагували на атаку російських дронів по Україні та порушення повітряного простору ПольщіVideo
Ексклюзив
08:33 • 51356 перегляди
російські дрони перетнули польський кордон: експерт прогнозує нову хвилю ІПСО з боку рф
10 вересня, 07:09 • 31589 перегляди
"Немає підстав для паніки" - Туск про російські дрони в Польщі
10 вересня, 06:41 • 35931 перегляди
Російський дрон впав на житловий будинок у Польщі: пошкоджений дах і автомобіль
10 вересня, 06:30 • 24151 перегляди
Понад 400 ворожих цілей ліквідовано українською ППО
Столичний суд вперше в сучасній Україні визнав фактичний шлюб між двома чоловіками

Київ • УНН

 • 70 перегляди

Київський апеляційний суд підтвердив рішення Деснянського районного суду, визнавши фактичні шлюбні відносини між Зоряном Кісем та Тимуром Левчуком. Це перше таке рішення в сучасній Україні.

Столичний суд вперше в сучасній Україні визнав фактичний шлюб між двома чоловіками

Історичне рішення ухвалив апеляційний суд Києва. В установі було розглянуто апеляцію у справі Зоряна Кіся та Тимура Левчука. Передає УНН із посиланням на Іnsight_ngo.

Деталі

Всеукраїнська правозахисна ЛГБТКІ-організація підтвердила, що сьогодні у Києві апеляційний суд визнав фактичні шлюбні відносини між двома чоловіками.

Сьогодні відбувся розгляд апеляції у справі Зоряна Кіся та Тимура Левчука. Київський апеляційний суд відхилив скаргу, залишивши в силі рішення Деснянського районного суду, який вперше в історії України встановив факт спільного проживання двох чоловіків однією сім’єю, визнавши наявність шлюбних відносин між ними. 

- повідомляє на сторінці свого профілю у соцмережі ГО "Іnsight"

Зазначимо:

  • розгляд апеляції здійснювався у відкритому режимі;
    • акція підтримки супроводжувала розгляд справи у суді.

      Сьогодні ми вийшли під будівлю Київського апеляційного суду, щоб показати: тема одностатевих шлюбів важлива для всієї спільноти. ЛГБТІ+ люди в Україні досі чекають на визнання своїх сімей і рівність прав. І ми не мовчимо.

      - повідомляв Insight LGBTQ NGO сьогодні вдень. 

      Нагадаємо

      Для євроінтеграції Україна зобов’язана прийняти, зокрема законопроєкт направлений на протидію будь-якій нетерпимості та мінімізацію проявів агресії, - заявляв заявив проєктний менеджер ГО Київпрайд Михайло Юров у чернві 2025 року.

