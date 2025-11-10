Верховний суд США відмовився переглядати рішення про легалізацію одностатевих шлюбів
Київ • УНН
У США верховний суд відхилив клопотання колишньої чиновниці з Кентуккі Кім Девіс про перегляд рішення 2015 року, що узаконило одностатеві шлюби. Право на одностатеві шлюби в США залишається чинним, попри спроби його оскарження.
Верховний суд США відхилив клопотання колишньої чиновниці з Кентуккі Кім Девіс, яка закликала скасувати історичне рішення 2015 року у справі Обергефелл проти Ходжеса, що узаконило одностатеві шлюби на всій території країни. Про це повідомляє Politico, пише УНН.
Деталі
У понеділок Верховний суд США без обговорень і окремих думок суддів відхилив прохання Кім Девіс – колишньої клерки округу Роуен у Кентуккі, яка колись відмовилася видавати шлюбні ліцензії одностатевим парам, посилаючись на свої релігійні переконання. Девіс прагнула використати судовий процес проти неї як привід для скасування рішення Обергефелл проти Ходжеса 2015 року, що гарантувало право на шлюб для пар однієї статі в усіх штатах США.
Парламент Казахстану попередньо схвалив закон про заборону "ЛГБТ-пропаганди"29.10.25, 20:54 • 3119 переглядiв
Попри сподівання прихильників перегляду, суд не виявив зацікавленості у відкритті справи – навіть після зміни складу суддів, де тепер переважає консервативна більшість 6 до 3.
Єдиним суддею, який раніше закликав до перегляду цього прецеденту, залишається Кларенс Томас. У 2022 році, після скасування федерального права на аборт, він заявив, що суд має "переглянути" й інші рішення, включно з легалізацією одностатевих шлюбів. Водночас суддя Семюел Аліто тоді підкреслив, що "ніщо в цій думці не ставить під сумнів інші судові прецеденти, не пов’язані з абортами".
Таким чином, право на одностатеві шлюби в США залишається чинним і захищеним попри спроби його оскарження.
Столичний суд вперше в сучасній Україні визнав фактичний шлюб між двома чоловіками10.09.25, 17:18 • 5976 переглядiв