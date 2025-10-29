Парламент Казахстану попередньо схвалив закон про заборону "ЛГБТ-пропаганди"
Київ • УНН
Проти порушників закону про заборону "ЛГБТ-пропаганди" у Казахстані хочуть запровадити штрафи або до 10 днів арешту. Правозахисники називають ініціативу відкритою дискримінацією
У Казахстані депутати зробили крок до ухвалення закону, який забороняє поширення так званої "ЛГБТ-пропаганди" в медіа та Інтернеті. Порушникам загрожують штрафи або до 10 днів арешту. Правозахисники називають ініціативу відкритою дискримінацією, тоді як влада виправдовує її захистом "традиційних цінностей", пише УНН із посиланням на Reuters.
Деталі
Робоча група членів парламенту схвалила поправки, що запроваджують покарання за те, що вона вважає пропагандою нетрадиційних стосунків та педофілії, що повторює аналогічні закони, прийняті в росії та інших колишніх радянських країнах, пише видання. Як вказано, цей крок означає, що поправки, ймовірно, будуть прийняті після повного голосування в парламенті, де переважають законодавці, "лояльні до казахстанської влади".
Поправки має підписати президент Касим-Жомарт Токаєв, який останніми місяцями висловлював підтримку "традиційних цінностей".
Тетяна Чорнобиль, незалежна казахстанська консультантка з прав людини, повідомила Reuters, що поправки "узаконюють відкриту дискримінацію за ознакою сексуальної орієнтації та гендерної ідентичності".
Доповнення
Казахстан, де більшість населення сповідує іслам, але держава зберігає світський устрій, легалізував одностатеві стосунки ще у 1990-х роках. Попри це, суспільні настрої залишаються переважно консервативними.
Під час обговорення законопроєкту депутат Нурлан Ауєсбаєв заявив, що "пропаганда на користь ЛГБТ-стосунків становить відкриту загрозу не лише суспільству, а й країні".
Подібні закони, спрямовані на обмеження висвітлення тем ЛГБТ, останніми роками ухвалили й інші пострадянські держави, зокрема росія, Грузія та Угорщина.
Раніше УНН писав, що парламент Угорщини ухвалив закон про заборону ЛГБТК+ прайдів, посилаючись на захист дітей. За порушення передбачені штрафи та використання розпізнавання облич.