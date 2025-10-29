$42.080.01
18:25
В Україні молодь віком 18–25 років зможе отримати до 200 тис. грн на старт бізнесу
16:51 • 15123 перегляди
Суд відправив ексголову Укренерго Кудрицького під варту на два місяці
Ексклюзив
14:53 • 20264 перегляди
В Ірпені кіт загинув після ймовірного пострілу: поліція розслідує інцидент
Ексклюзив
29 жовтня, 12:54 • 52423 перегляди
В.о. ректора ДБТУ Андрій Кудряшов "забув" вказати співмешканку та дорогі подарунки: що має перевірити НАЗКPhoto
Ексклюзив
29 жовтня, 12:21 • 34936 перегляди
Незаконна діяльність гральних закладів: від початку цього року до суду відправлено стільки ж справ, скільки за весь 2024 рік
29 жовтня, 11:54 • 56192 перегляди
Відсьогодні діють нові правила торгівлі між Україною та ЄС: які квоти на агропродукцію зростутьPhoto
29 жовтня, 09:51 • 29642 перегляди
Ворог не перебуває в Мирнограді - угруповання військ "Схід"
Ексклюзив
29 жовтня, 07:00 • 80203 перегляди
Інсульт "молодшає": що потрібно знати про симптоми та профілактику хвороби
29 жовтня, 06:50 • 48895 перегляди
"Це не про халатність, а про злочинну недбалість": Генпрокурор Кравченко підтвердив підозру ТрухановуVideo
28 жовтня, 20:10 • 47681 перегляди
Труханову повідомлено про підозру - джерело
Парламент Казахстану попередньо схвалив закон про заборону "ЛГБТ-пропаганди"

Київ • УНН

 • 968 перегляди

Проти порушників закону про заборону "ЛГБТ-пропаганди" у Казахстані хочуть запровадити штрафи або до 10 днів арешту. Правозахисники називають ініціативу відкритою дискримінацією

Парламент Казахстану попередньо схвалив закон про заборону "ЛГБТ-пропаганди"

У Казахстані депутати зробили крок до ухвалення закону, який забороняє поширення так званої "ЛГБТ-пропаганди" в медіа та Інтернеті. Порушникам загрожують штрафи або до 10 днів арешту. Правозахисники називають ініціативу відкритою дискримінацією, тоді як влада виправдовує її захистом "традиційних цінностей", пише УНН із посиланням на Reuters.

Деталі

Робоча група членів парламенту схвалила поправки, що запроваджують покарання за те, що вона вважає пропагандою нетрадиційних стосунків та педофілії, що повторює аналогічні закони, прийняті в росії та інших колишніх радянських країнах, пише видання. Як вказано, цей крок означає, що поправки, ймовірно, будуть прийняті після повного голосування в парламенті, де переважають законодавці, "лояльні до казахстанської влади".

Поправки має підписати президент Касим-Жомарт Токаєв, який останніми місяцями висловлював підтримку "традиційних цінностей".

Тетяна Чорнобиль, незалежна казахстанська консультантка з прав людини, повідомила Reuters, що поправки "узаконюють відкриту дискримінацію за ознакою сексуальної орієнтації та гендерної ідентичності".

Доповнення

Казахстан, де більшість населення сповідує іслам, але держава зберігає світський устрій, легалізував одностатеві стосунки ще у 1990-х роках. Попри це, суспільні настрої залишаються переважно консервативними.

Під час обговорення законопроєкту депутат Нурлан Ауєсбаєв заявив, що "пропаганда на користь ЛГБТ-стосунків становить відкриту загрозу не лише суспільству, а й країні".

Подібні закони, спрямовані на обмеження висвітлення тем ЛГБТ, останніми роками ухвалили й інші пострадянські держави, зокрема росія, Грузія та Угорщина.

Раніше УНН писав, що парламент Угорщини ухвалив закон про заборону ЛГБТК+ прайдів, посилаючись на захист дітей. За порушення передбачені штрафи та використання розпізнавання облич.

Альона Уткіна

Новини Світу
Reuters
Угорщина
Казахстан
Грузія