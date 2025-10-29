Парламент Казахстана предварительно одобрил закон о запрете "ЛГБТ-пропаганды"

В Казахстане депутаты сделали шаг к принятию закона, запрещающего распространение так называемой "ЛГБТ-пропаганды" в медиа и Интернете. Нарушителям грозят штрафы или до 10 дней ареста. Правозащитники называют инициативу открытой дискриминацией, тогда как власти оправдывают ее защитой "традиционных ценностей", пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Рабочая группа членов парламента одобрила поправки, вводящие наказание за то, что она считает пропагандой нетрадиционных отношений и педофилии, что повторяет аналогичные законы, принятые в России и других бывших советских странах, пишет издание. Как указано, этот шаг означает, что поправки, вероятно, будут приняты после полного голосования в парламенте, где преобладают законодатели, "лояльные к казахстанским властям".

Поправки должен подписать президент Касым-Жомарт Токаев, который в последние месяцы выражал поддержку "традиционных ценностей".

Татьяна Чернобыль, независимый казахстанский консультант по правам человека, сообщила Reuters, что поправки "узаконивают открытую дискриминацию по признаку сексуальной ориентации и гендерной идентичности".

Дополнение

Казахстан, где большинство населения исповедует ислам, но государство сохраняет светский уклад, легализовал однополые отношения еще в 1990-х годах. Несмотря на это, общественные настроения остаются преимущественно консервативными.

Во время обсуждения законопроекта депутат Нурлан Ауесбаев заявил, что "пропаганда в пользу ЛГБТ-отношений представляет открытую угрозу не только обществу, но и стране".

Подобные законы, направленные на ограничение освещения тем ЛГБТ, в последние годы приняли и другие постсоветские государства, в частности Россия, Грузия и Венгрия.

Ранее УНН писал, что парламент Венгрии принял закон о запрете ЛГБТК+ прайдов, ссылаясь на защиту детей. За нарушение предусмотрены штрафы и использование распознавания лиц.