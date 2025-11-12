Toyota инвестирует до $10 миллиардов в США, открыв новый завод по производству аккумуляторов
Киев • УНН
Toyota Motor Corp. инвестирует до 10 миллиардов долларов в свои операции в США в течение пяти лет. Компания запустила новый завод по производству литий-ионных аккумуляторов в Северной Каролине стоимостью 13,9 миллиарда долларов, что создаст 5100 рабочих мест.
Японский автогигант Toyota Motor Corp. объявил, что в течение ближайших пяти лет инвестирует до 10 миллиардов долларов в свои операции в США. Это подтверждение планов, о которых месяц назад заявлял американский президент Дональд Трамп, отметив, что компания "построит заводы по всей стране". Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Детали
Официальное заявление Toyota появилось во время запуска нового завода по производству литий-ионных аккумуляторов в Северной Каролине. Компания не раскрыла деталей распределения инвестиций, уточнив, что средства пойдут "на поддержку будущих усилий в сфере мобильности".
Toyota под давлением инвесторов: скандальная попытка приватизации тестирует корпоративные реформы Японии – Bloomberg04.11.25, 23:00 • 4800 просмотров
Высший руководитель Toyota в США Тед Огава назвал запуск нового производства "ключевым моментом в истории нашей компании".
Завод, расположенный недалеко от Гринсборо, построен стоимостью 13,9 миллиарда долларов. Ожидается, что он создаст 5100 рабочих мест и будет поставлять аккумуляторы для гибридных и полностью электрических автомобилей.
Япония получит ракеты для F-35, потому что Toyota инвестирует $10 млрд в США – Трамп28.10.25, 18:05 • 3302 просмотра
Решение Toyota совпадает с курсом администрации Трампа на перенос производства в США. Ранее президент критиковал компанию за чрезмерный импорт авто из Японии, поэтому новые инвестиции могут стать шагом к укреплению ее позиций на американском рынке.
В целом, за почти семь десятилетий работы в США, Toyota уже вложила более $50 миллиардов, в частности в заводы в Техасе, Миссисипи и Кентукки.
Toyota опровергла заявление Трампа об обещании инвестировать 10 миллиардов долларов в США29.10.25, 16:45 • 3047 просмотров