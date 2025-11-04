Toyota под давлением инвесторов: скандальная попытка приватизации тестирует корпоративные реформы Японии – Bloomberg

Глобальные инвесторы внимательно следят за тем, как автогигант Toyota будет решать недовольство миноритарных акционеров из-за плана на 4,7 триллиона иен по превращению своей аффилированной компании TICO в частную. Сделка стала серьезным испытанием для корпоративных реформ, которые Япония активно внедряет в последние годы. Об этом говорится в материале Bloomberg, пишет УНН.

За последнее десятилетие Япония значительно обновила правила корпоративного управления, что способствовало росту фондового рынка и оживило интерес к сделкам слияния и поглощения. Но сейчас эти изменения проходят серьезный экзамен: инвесторы резко раскритиковали попытку Toyota укрепить контроль над TICO – компанией, из которой когда-то выросла сама Toyota Motor.

Меньшие акционеры заявляют, что предложенная Toyota Fudosan цена выкупа – 16 300 иен за акцию – несправедливо занижена: она была ниже рыночной уже в день объявления и существенно ниже нынешней биржевой стоимости (более 17 000 иен). Кроме того, инвесторы жалуются на непрозрачный процесс, недостаток объяснений и риски усиления конфликта интересов в холдинговой структуре.

Критика прозвучала в совместном письме, которое подписали два десятка глобальных инвесторов и Азиатская ассоциация корпоративного управления. Они предостерегают, что неправильно проведенная сделка может отбросить назад реформы, которыми Япония гордится и которые вдохновляют соседние рынки, в частности Южную Корею.

Для Toyota это не только финансовая, но и репутационная история: результат процесса определит, сможет ли страна окончательно отказаться от устаревшей модели "мать-дочь", за которую Токио критикуют за низкую эффективность капитала.

