Генштаб ВСУ официально подтвердил удары по нефтеперерабатывающим и химическим объектам в России и на оккупированной Херсонщине
Эксперт раскрыл секреты выбора бесперебойника для дома: как подобрать мощность и тип батареи
С мерами безопасности, небольшим катком и ограничениями по "свету": главную елку Украины установят на Софийской площади
В среду в ряде областей Украины будут выключать свет: в Укрэнерго сообщили когда и сколько очередей
Слежка за Офисом Генпрокурора: у детектива НАБУ провели обыски
Любов вне декларации: НАПК должно проверить и.о. ректора Государственного биотехнологического университета Кудряшова из-за незадекларированной невесты
россия применяет в Украине крылатую ракету 9М729: эксперт рассказал о ее особенностях
Еврокомиссия представила отчет о расширении ЕС: оценила прогресс Украины, но указала на "необходимое ускорение темпов реформ"
Рада приняла закон для улучшения мобильного интернета и связи в Украине
ЕС одобрил очередной транш для Украины в рамках Ukraine Facility в 1,8 млрд евро
Toyota под давлением инвесторов: скандальная попытка приватизации тестирует корпоративные реформы Японии – Bloomberg

Киев • УНН

 • 778 просмотра

Инвесторы внимательно следят за тем, как Toyota будет решать недовольство миноритарных акционеров из-за плана на 4,7 триллиона иен по превращению TICO в частную компанию.

Toyota под давлением инвесторов: скандальная попытка приватизации тестирует корпоративные реформы Японии – Bloomberg

Глобальные инвесторы внимательно следят за тем, как автогигант Toyota будет решать недовольство миноритарных акционеров из-за плана на 4,7 триллиона иен по превращению своей аффилированной компании TICO в частную. Сделка стала серьезным испытанием для корпоративных реформ, которые Япония активно внедряет в последние годы. Об этом говорится в материале Bloomberg, пишет УНН.

Подробности

За последнее десятилетие Япония значительно обновила правила корпоративного управления, что способствовало росту фондового рынка и оживило интерес к сделкам слияния и поглощения. Но сейчас эти изменения проходят серьезный экзамен: инвесторы резко раскритиковали попытку Toyota укрепить контроль над TICO – компанией, из которой когда-то выросла сама Toyota Motor.

Меньшие акционеры заявляют, что предложенная Toyota Fudosan цена выкупа – 16 300 иен за акцию – несправедливо занижена: она была ниже рыночной уже в день объявления и существенно ниже нынешней биржевой стоимости (более 17 000 иен). Кроме того, инвесторы жалуются на непрозрачный процесс, недостаток объяснений и риски усиления конфликта интересов в холдинговой структуре.

Япония получит ракеты для F-35, потому что Toyota инвестирует $10 млрд в США – Трамп28.10.25, 18:05 • 3232 просмотра

Критика прозвучала в совместном письме, которое подписали два десятка глобальных инвесторов и Азиатская ассоциация корпоративного управления. Они предостерегают, что неправильно проведенная сделка может отбросить назад реформы, которыми Япония гордится и которые вдохновляют соседние рынки, в частности Южную Корею.

Для Toyota это не только финансовая, но и репутационная история: результат процесса определит, сможет ли страна окончательно отказаться от устаревшей модели "мать-дочь", за которую Токио критикуют за низкую эффективность капитала.

Toyota опровергла заявление Трампа об обещании инвестировать 10 миллиардов долларов в США29.10.25, 16:45 • 2934 просмотра

Степан Гафтко

ЭкономикаНовости Мира
Bloomberg L.P.
Toyota
Дональд Трамп
Южная Корея
Япония
Соединённые Штаты