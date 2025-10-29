Toyota опровергла заявление Трампа об обещании инвестировать 10 миллиардов долларов в США

Японский автопроизводитель Toyota Motor заявил, что не давал президенту США Дональду Трампу никаких прямых обещаний относительно новых инвестиций в размере 10 миллиардов долларов. Об этом сообщил исполнительный директор компании Хироюки Уэда на следующий день после того, как Трамп публично упомянул о возможности таких вложений. Об этом говорится в материале Reuters, пишет УНН.

Во время визита в Японию Трамп заявил, что "Toyota планирует инвестировать около 10 миллиардов долларов в США". Однако Уэда уточнил, что эта цифра не отражает реальную договоренность.

Мы конкретно не говорили, что инвестируем 10 миллиардов долларов в течение следующих нескольких лет – подчеркнул он во время выставки мобильности в Токио.

По словам топ-менеджера, компания лишь подтвердила готовность и в дальнейшем вкладывать средства в американские предприятия, как это делала ранее.

Во времена первой администрации Трампа эта сумма составляла примерно 10 миллиардов долларов. Мы объяснили, что продолжим инвестировать и создавать рабочие места, поэтому, вероятно, появилась эта цифра – пояснил Уэда.

Он также отметил, что вопрос новых инвестиций не обсуждался во время короткого разговора между председателем совета директоров Toyota Акио Тойодой и Дональдом Трампом на мероприятии в посольстве США.

Американский президент получил королевскую встречу, приехав в Японию и встретившись с премьером страны.

Трамп во время встречи с новым премьер-министром Японии Санаэ Такаичи приветствовал готовность Токио ускорить переговоры о торговых соглашениях между двумя странами.