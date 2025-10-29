Toyota опровергла заявление Трампа об обещании инвестировать 10 миллиардов долларов в США

$42.080.01
48.980.00
ukenru
Эксклюзив
14:53 • 1506 просмотра
В Ирпене кот погиб после предполагаемого выстрела: полиция расследует инцидент
Эксклюзив
12:54 • 21256 просмотра
И.о. ректора ГБТУ Андрей Кудряшов "забыл" указать сожительницу и дорогие подарки: что должно проверить НАПКPhoto
Эксклюзив
12:21 • 19299 просмотра
Незаконная деятельность игорных заведений: с начала этого года в суд направлено столько же дел, сколько за весь 2024 год
11:54 • 32074 просмотра
С сегодняшнего дня действуют новые правила торговли между Украиной и ЕС: какие квоты на агропродукцию вырастутPhoto
09:51 • 21759 просмотра
Враг не находится в Мирнограде - группировка войск "Восток"
Эксклюзив
29 октября, 07:00 • 65613 просмотра
Инсульт «молодеет»: что нужно знать о симптомах и профилактике болезни
29 октября, 06:50 • 46443 просмотра
"Это не о халатности, а о преступной халатности": Генпрокурор Кравченко подтвердил подозрение ТрухановуVideo
28 октября, 20:10 • 46689 просмотра
Труханову сообщено о подозрении - источник
28 октября, 16:50 • 113952 просмотра
Черкассы и Киев еще на пути к теплу: где в Украине уже греются, а где - нет
Эксклюзив
28 октября, 14:36 • 59165 просмотра
Почти 250 киевских учебных заведений пострадали от войны: сколько уже восстановлено
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+10°
4м/с
88%
745мм
Популярные новости
Бизнес на крови: как "Украинские вертолеты" зарабатывали на вертолетах, которых не хватало фронту29 октября, 06:30 • 70084 просмотра
The Weeknd приобрел поместье во Флориде за $50 миллионов, установив рекордPhoto29 октября, 06:46 • 44331 просмотра
Меган Маркл и принц Гарри наслаждались свиданием, посетив игру Мировой серии-2025 в Лос-АнджелесеPhotoVideo29 октября, 08:05 • 36522 просмотра
Танкер с российской нефтью развернулся на пути в Индию после санкций США29 октября, 08:48 • 21804 просмотра
Бюджетные и вкусные: пять рецептов обедов до 100 грн для экономных хозяекPhoto11:14 • 23353 просмотра
публикации
И.о. ректора ГБТУ Андрей Кудряшов "забыл" указать сожительницу и дорогие подарки: что должно проверить НАПКPhoto
Эксклюзив
12:54 • 21256 просмотра
С сегодняшнего дня действуют новые правила торговли между Украиной и ЕС: какие квоты на агропродукцию вырастутPhoto11:54 • 32074 просмотра
Бюджетные и вкусные: пять рецептов обедов до 100 грн для экономных хозяекPhoto11:14 • 23836 просмотра
Инсульт «молодеет»: что нужно знать о симптомах и профилактике болезни
Эксклюзив
29 октября, 07:00 • 65613 просмотра
Бизнес на крови: как "Украинские вертолеты" зарабатывали на вертолетах, которых не хватало фронту29 октября, 06:30 • 70555 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Кудрицкий
Владимир Зеленский
Ким Чен Ын
Си Цзиньпин
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Покровск
Польша
Купянск
Реклама
УНН Lite
Джейми Ли Кертис раскрыла, как "случайно" попала в актерскую профессию13:18 • 7852 просмотра
Меган Маркл и принц Гарри наслаждались свиданием, посетив игру Мировой серии-2025 в Лос-АнджелесеPhotoVideo29 октября, 08:05 • 36867 просмотра
The Weeknd приобрел поместье во Флориде за $50 миллионов, установив рекордPhoto29 октября, 06:46 • 44657 просмотра
Поп-звезда Дуа Липа возглавила рейтинг самых богатых звезд до 30 лет в Британии и ИрландииPhoto28 октября, 18:29 • 32733 просмотра
«Девушка в красной бандане» «спасла» Билли Айлиш на концерте и стала вируснойPhoto28 октября, 17:10 • 34889 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Старлинк
Хранитель
Золото

Toyota опровергла заявление Трампа об обещании инвестировать 10 миллиардов долларов в США

Киев • УНН

 • 496 просмотра

Автопроизводитель Toyota Motor опроверг прямые обещания президенту США Дональду Трампу о новых инвестициях в размере 10 миллиардов долларов. Исполнительный директор Хироюки Уэда объяснил, что компания лишь подтвердила готовность продолжать вкладывать средства в американские предприятия.

Toyota опровергла заявление Трампа об обещании инвестировать 10 миллиардов долларов в США

Японский автопроизводитель Toyota Motor заявил, что не давал президенту США Дональду Трампу никаких прямых обещаний относительно новых инвестиций в размере 10 миллиардов долларов. Об этом сообщил исполнительный директор компании Хироюки Уэда на следующий день после того, как Трамп публично упомянул о возможности таких вложений. Об этом говорится в материале Reuters, пишет УНН.

Детали

Во время визита в Японию Трамп заявил, что "Toyota планирует инвестировать около 10 миллиардов долларов в США". Однако Уэда уточнил, что эта цифра не отражает реальную договоренность.

Мы конкретно не говорили, что инвестируем 10 миллиардов долларов в течение следующих нескольких лет 

– подчеркнул он во время выставки мобильности в Токио.

По словам топ-менеджера, компания лишь подтвердила готовность и в дальнейшем вкладывать средства в американские предприятия, как это делала ранее.

Во времена первой администрации Трампа эта сумма составляла примерно 10 миллиардов долларов. Мы объяснили, что продолжим инвестировать и создавать рабочие места, поэтому, вероятно, появилась эта цифра

– пояснил Уэда.

Он также отметил, что вопрос новых инвестиций не обсуждался во время короткого разговора между председателем совета директоров Toyota Акио Тойодой и Дональдом Трампом на мероприятии в посольстве США.

Напомним

Американский президент получил королевскую встречу, приехав в Японию и встретившись с премьером страны. 

Трамп во время встречи с новым премьер-министром Японии Санаэ Такаичи приветствовал готовность Токио ускорить переговоры о торговых соглашениях между двумя странами.

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Техника
Бренд
Reuters
Toyota
Токио
Дональд Трамп
Япония
Соединённые Штаты