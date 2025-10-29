Toyota спростувала заяву Трампа про обіцянку інвестувати 10 мільярдів доларів у США
Київ • УНН
Автовиробник Toyota Motor заперечив прямі обіцянки президенту США Дональду Трампу щодо нових інвестицій у розмірі 10 мільярдів доларів. Виконавчий директор Хіроюкі Уеда пояснив, що компанія лише підтвердила готовність продовжувати вкладати кошти в американські підприємства.
Японський автовиробник Toyota Motor заявив, що не давав президенту США Дональду Трампу жодних прямих обіцянок щодо нових інвестицій у розмірі 10 мільярдів доларів. Про це повідомив виконавчий директор компанії Хіроюкі Уеда наступного дня після того, як Трамп публічно згадав про можливість таких вкладень. Про це йдеться у матеріалі Reuters, пише УНН.
Деталі
Під час візиту до Японії Трамп заявив, що "Toyota планує інвестувати близько 10 мільярдів доларів у США". Проте Уеда уточнив, що ця цифра не відображає реальну домовленіст.
Ми конкретно не казали, що інвестуємо 10 мільярдів доларів протягом наступних кількох років
За словами топменеджера, компанія лише підтвердила готовність і надалі вкладати кошти в американські підприємства, як це робила раніше.
За часів першої адміністрації Трампа ця сума становила приблизно 10 мільярдів доларів. Ми пояснили, що продовжимо інвестувати та створювати робочі місця, тому, ймовірно, з’явилася ця цифра
Він також зазначив, що питання нових інвестицій не обговорювалося під час короткої розмови між головою ради директорів Toyota Акіо Тойдою та Дональдом Трампом на заході в посольстві США.
Нагадаємо
Американський президент отримав королівську зустріч, приїхавши до Японії та зустрівся із премєркою країни.
Трамп під час зустрічі з новою прем’єр-міністром Японії Санае Такаїчі привітав готовність Токіо прискорити переговори про торговельні угоди між двома країнами.