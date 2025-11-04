Toyota під тиском інвесторів: скандальна спроба приватизації тестує корпоративні реформи Японії – Bloomberg

Глобальні інвестори уважно стежать за тим, як автогігант Toyota вирішуватиме невдоволення міноритарних акціонерів через план на 4,7 трильйона єн щодо перетворення своєї афілійованої компанії TICO на приватну. Угода стала серйозним випробуванням для корпоративних реформ, які Японія активно впроваджує останніми роками. Про це йдеться у матеріалі Bloomberg, пише УНН.

Деталі

За останнє десятиліття Японія значно оновила правила корпоративного управління, що сприяло зростанню фондового ринку та пожвавило інтерес до угод злиття й поглинання. Та нині ці зміни проходять серйозний іспит: інвестори різко розкритикували спробу Toyota зміцнити контроль над TICO – компанією, з якої колись виросла сама Toyota Motor.

Менші акціонери заявляють, що запропонована Toyota Fudosan ціна викупу – 16 300 єн за акцію – несправедливо занижена: вона була нижчою за ринкову вже в день оголошення та суттєво нижча за нинішню біржову вартість (понад 17 000 єн). Крім того, інвестори скаржаться на непрозорий процес, брак пояснень і ризики посилення конфлікту інтересів у холдинговій структурі.

Критика пролунала у спільному листі, який підписали два десятки глобальних інвесторів та Азійська асоціація корпоративного управління. Вони застерігають, що неправильно проведена угода може відкинути назад реформи, якими Японія пишається і які надихають сусідні ринки, зокрема Південну Корею.

Для Toyota це не лише фінансова, а й репутаційна історія: результат процесу визначить, чи зможе країна остаточно відмовитися від застарілої моделі "мати-дочка", за яку Токіо критикують за низьку ефективність капіталу.

