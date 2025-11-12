Toyota інвестує до $10 мільярдів у США, відкривши новий завод із виробництва акумуляторів
Toyota Motor Corp. інвестує до 10 мільярдів доларів у свої операції в США протягом п'яти років. Компанія запустила новий завод з виробництва літій-іонних акумуляторів у Північній Кароліні, вартістю 13,9 мільярда доларів, що створить 5100 робочих місць.
Японський автогігант Toyota Motor Corp. оголосив, що протягом найближчих п’яти років інвестує до 10 мільярдів доларів у свої операції в США. Це підтвердження планів, про які місяць тому заявляв американський президент Дональд Трамп, зазначивши, що компанія "побудує заводи по всій країні". Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.
Деталі
Офіційна заява Toyota з’явилася під час запуску нового заводу з виробництва літій-іонних акумуляторів у Північній Кароліні. Компанія не розкрила деталей розподілу інвестицій, уточнивши, що кошти підуть "на підтримку майбутніх зусиль у сфері мобільності".
Вищий керівник Toyota у США Тед Огава назвав запуск нового виробництва "ключовим моментом в історії нашої компанії".
Завод, розташований неподалік Грінсборо, зведено вартістю 13,9 мільярда доларів. Очікується, що він створить 5100 робочих місць і постачатиме акумулятори для гібридних та повністю електричних автомобілів.
Рішення Toyota збігається з курсом адміністрації Трампа на перенесення виробництва до США. Раніше президент критикував компанію за надмірний імпорт авто з Японії, тож нові інвестиції можуть стати кроком до зміцнення її позицій на американському ринку.
Загалом, за майже сім десятиліть роботи у США, Toyota вже вклала понад $50 мільярдів, зокрема в заводи в Техасі, Міссісіпі та Кентуккі.
