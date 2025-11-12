Toyota інвестує до $10 мільярдів у США, відкривши новий завод із виробництва акумуляторів

$42.010.06
12 листопада, 15:53
В четвер майже по всій Україні вимикатимуть світло протягом доби - Укренерго
12 листопада, 15:00
Міністр енергетики Гринчук подала у відставкуPhoto
12 листопада, 14:21
Перетин кордону Міндічем перевірили: у ДПСУ кажуть, усі документи були, обмежень про заборону виїзду щодо нього не встановлювалося
12 листопада, 13:55
"Міністр юстиції та міністр енергетики не можуть залишатися на посадах" — заява Зеленського
Ексклюзив
12 листопада, 13:38
Інцидент на матчі “Олександрія” - “Полісся”: що кажуть в поліції
12 листопада, 12:03
ЗСУ відійшли з позицій біля Рівнопілля на Запоріжжі
Ексклюзив
12 листопада, 07:33
Як підготувати організм до зими: поради лікарки-дієтологині
12 листопада, 06:19
Уряд відсторонив Галущенка від посади міністра юстиції
11 листопада, 15:57
Операція “Мідас”: правоохоронці задокументували передачу коштів Чернишову
Ексклюзив
11 листопада, 14:28
Піротехніка, викинуті стільці: в "Олександрії" розгортається "конфлікт" між ультрас та керівництвом клубу PhotoVideo
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Новини Світу
Київ
Київська область
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Ексвикладач харківського вишу розробляв рф креслення для створення "Гераней" – йому оголосили підозру
12 листопада, 15:34
Демократи США оприлюднили документи Епштейна: Трамп "знав про дівчат"
12 листопада, 15:49
Перед зустріччю з кінозірками, Папа Лев XIV розкрив свої чотири улюблені фільми
12 листопада, 16:40
ЄС може завтра перерахувати Україні транш на 6 млрд євро
12 листопада, 17:36
Наомі Кемпбелл зустрілася з Папою Римським у Ватикані
20:00
Відбір на ЧС-2026: збірна України завтра зіграє проти Франції
12 листопада, 14:08
МОН проведе вибори ректора Державного біотехнологічного університету впродовж пів року
12 листопада, 11:10
Планування бюджету на різдвяні свята
12 листопада, 11:09
Фініки: користь і шкода
12 листопада, 08:20
Піротехніка, викинуті стільці: в "Олександрії" розгортається "конфлікт" між ультрас та керівництвом клубу PhotoVideo
11 листопада, 14:28
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Юлія Свириденко
Денис Шмигаль
Україна
Сполучені Штати Америки
Польща
Канада
Ватикан
Наомі Кемпбелл зустрілася з Папою Римським у Ватикані
20:00
Перед зустріччю з кінозірками, Папа Лев XIV розкрив свої чотири улюблені фільми
12 листопада, 16:40
Готелі під брендом Marriott виселили гостей після банкрутства партнера Sonder
12 листопада, 09:10
Серіал "Чужий: Земля" продовжено на другий сезон
12 листопада, 07:09
Люди майже не відрізняють створену ШІ музику від справжньої - опитування
12 листопада, 06:57
Техніка
Фільм
Соціальна мережа
Starlink
Bild

Toyota інвестує до $10 мільярдів у США, відкривши новий завод із виробництва акумуляторів

Київ • УНН

 • 2994 перегляди

Toyota Motor Corp. інвестує до 10 мільярдів доларів у свої операції в США протягом п'яти років. Компанія запустила новий завод з виробництва літій-іонних акумуляторів у Північній Кароліні, вартістю 13,9 мільярда доларів, що створить 5100 робочих місць.

Toyota інвестує до $10 мільярдів у США, відкривши новий завод із виробництва акумуляторів

Японський автогігант Toyota Motor Corp. оголосив, що протягом найближчих п’яти років інвестує до 10 мільярдів доларів у свої операції в США. Це підтвердження планів, про які місяць тому заявляв американський президент Дональд Трамп, зазначивши, що компанія "побудує заводи по всій країні". Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Офіційна заява Toyota з’явилася під час запуску нового заводу з виробництва літій-іонних акумуляторів у Північній Кароліні. Компанія не розкрила деталей розподілу інвестицій, уточнивши, що кошти підуть "на підтримку майбутніх зусиль у сфері мобільності".

Toyota під тиском інвесторів: скандальна спроба приватизації тестує корпоративні реформи Японії – Bloomberg04.11.25, 23:00 • 4804 перегляди

Вищий керівник Toyota у США Тед Огава назвав запуск нового виробництва "ключовим моментом в історії нашої компанії".

Завод, розташований неподалік Грінсборо, зведено вартістю 13,9 мільярда доларів. Очікується, що він створить 5100 робочих місць і постачатиме акумулятори для гібридних та повністю електричних автомобілів.

Японія отримає ракети для F-35, тому що Toyota інвестує $10 млрд у США – Трамп28.10.25, 18:05 • 3304 перегляди

Рішення Toyota збігається з курсом адміністрації Трампа на перенесення виробництва до США. Раніше президент критикував компанію за надмірний імпорт авто з Японії, тож нові інвестиції можуть стати кроком до зміцнення її позицій на американському ринку.

Загалом, за майже сім десятиліть роботи у США, Toyota вже вклала понад $50 мільярдів, зокрема в заводи в Техасі, Міссісіпі та Кентуккі.

Toyota спростувала заяву Трампа про обіцянку інвестувати 10 мільярдів доларів у США29.10.25, 16:45 • 3049 переглядiв

Степан Гафтко

ЕкономікаНовини СвітуАвто
Техніка
Енергетика
Електроенергія
Кентуккі
Bloomberg
Дональд Трамп
Техас
Японія
Сполучені Штати Америки