В США число погибших в катастрофе грузового самолета возросло до девяти – ВВС

Число жертв авиакатастрофы грузового самолета компании UPS в штате Кентукки возросло до девяти человек. Об этом сообщил мэр города Луисвилл Крейг Гринберг, уточнив, что спасательные службы завершили основные поисковые работы на месте трагедии, об этом сообщает ВВС, пишет УНН.

Детали

Инцидент произошел во вторник вечером по местному времени. Грузовой лайнер UPS упал вскоре после взлета из международного аэропорта Луисвилла. Свидетели сообщают, что после падения самолет взорвался, образовав огромный огненный шар, который был виден за несколько километров.

По словам губернатора штата Энди Бешира, еще 11 человек получили травмы, некоторые из них находятся в критическом состоянии.

– заявил Бешир во время брифинга.

У нас уже есть подтвержденные смерти, но, к сожалению, число погибших может возрасти

На месте аварии работают специалисты Национального совета по безопасности на транспорте США (NTSB) и представители Федерального управления гражданской авиации (FAA). Предварительные данные свидетельствуют, что причиной катастрофы могла стать техническая неисправность двигателя вскоре после взлета, но окончательные выводы объявят после анализа бортовых самописцев.

Мэр Луисвилла поблагодарил спасателей за оперативность.

Это страшная трагедия для нашей общины. Мы выражаем соболезнования семьям погибших и поддерживаем всех, кто понес потери