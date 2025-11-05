ukenru
Анджелина Джоли посетила Херсон - нардеп ГончаренкоPhoto
13:23 • 14181 просмотра
Формальная ротация или реальные изменения? Ученый совет Государственного биотехнологического университета уволил нардепа-взяточника ОдарченкоPhoto
12:20 • 16101 просмотра
Генштаб: продолжается оборона Покровско-Мирноградской агломерации, окружения нет
11:19 • 18036 просмотра
При рождении ребенка будут выплачивать 50 000 грн: Рада приняла решение
10:32 • 24613 просмотра
Цены на билеты на поезда могут вырасти: в Укрзализныце уточнили, чего это касается
5 ноября, 08:57 • 21688 просмотра
Киев остановился: густой туман, волна ДТП и опасный воздух накрыли город
5 ноября, 08:12 • 20790 просмотра
рф атаковала энергетику в трех областях, графики отключений по всей Украине до 21 часа - Минэнерго
5 ноября, 07:17 • 18085 просмотра
Бельгия и Еврокомиссия проведут "кризисную встречу" по замороженным активам рф для Украины - Politico
4 ноября, 23:11 • 35732 просмотра
Около 10 тысяч военнослужащих из КНДР размещены недалеко от российско-украинской границы
4 ноября, 18:53 • 32679 просмотра
Генштаб ВСУ официально подтвердил удары по нефтеперерабатывающим и химическим объектам в России и на оккупированной Херсонщине
В США число погибших в катастрофе грузового самолета возросло до девяти – ВВС

Киев • УНН

 • 150 просмотра

Число жертв авиакатастрофы самолета компании UPS в Кентукки достигло девяти человек. Инцидент произошел вскоре после взлета из международного аэропорта Луисвилла.

В США число погибших в катастрофе грузового самолета возросло до девяти – ВВС

Число жертв авиакатастрофы грузового самолета компании UPS в штате Кентукки возросло до девяти человек. Об этом сообщил мэр города Луисвилл Крейг Гринберг, уточнив, что спасательные службы завершили основные поисковые работы на месте трагедии, об этом сообщает ВВС, пишет УНН.

Детали

Инцидент произошел во вторник вечером по местному времени. Грузовой лайнер UPS упал вскоре после взлета из международного аэропорта Луисвилла. Свидетели сообщают, что после падения самолет взорвался, образовав огромный огненный шар, который был виден за несколько километров.

По словам губернатора штата Энди Бешира, еще 11 человек получили травмы, некоторые из них находятся в критическом состоянии.

У нас уже есть подтвержденные смерти, но, к сожалению, число погибших может возрасти 

– заявил Бешир во время брифинга.

На месте аварии работают специалисты Национального совета по безопасности на транспорте США (NTSB) и представители Федерального управления гражданской авиации (FAA). Предварительные данные свидетельствуют, что причиной катастрофы могла стать техническая неисправность двигателя вскоре после взлета, но окончательные выводы объявят после анализа бортовых самописцев.

Мэр Луисвилла поблагодарил спасателей за оперативность.

Это страшная трагедия для нашей общины. Мы выражаем соболезнования семьям погибших и поддерживаем всех, кто понес потери 

– сказал Крейг Гринберг.

Напомним

Накануне грузовой самолет UPS разбился при взлете из аэропорта Луисвилла, направляясь в Гонолулу. Авария вызвала мощный пожар. 

