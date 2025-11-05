ukenru
Ексклюзив
15:03 • 3806 перегляди
Блокування рахунків українців: адвокат розповів, у яких випадках це можуть зробити банки, та як довести законність операцій
Ексклюзив
13:23 • 15820 перегляди
Формальна ротація чи реальні зміни? Вчена рада Державного біотехнологічного університету звільнила нардепа-хабарника ОдарченкаPhoto
12:20 • 16807 перегляди
Генштаб: триває оборона Покровсько-Мирноградської агломерації, оточення немає
11:19 • 18697 перегляди
При народженні дитини виплачуватимуть 50 000 грн: Рада ухвалила рішення
10:32 • 25638 перегляди
Ціни квитків на потяги можуть зрости: яких поїздів це стосується
Ексклюзив
5 листопада, 08:57 • 21911 перегляди
Київ зупинився: густий туман, хвиля ДТП і небезпечне повітря накрили місто
5 листопада, 08:12 • 20970 перегляди
рф атакувала енергетику в трьох областях, графіки відключень по всій Україні до 21 години - Міненерго
5 листопада, 07:17 • 18147 перегляди
Бельгія та Єврокомісія проведуть "кризову зустріч" щодо заморожених активів рф для України - Politico
4 листопада, 23:11 • 36259 перегляди
Близько 10 тисяч військових з КНДР розміщено неподалік російсько-українського кордону
4 листопада, 18:53 • 32767 перегляди
Генштаб ЗСУ офіційно підтвердив удари по нафтопереробних і хімічних об’єктах у росії та на окупованій Херсонщині
Публікації
Ексклюзиви
Теги
Автори
Блокування рахунків українців: адвокат розповів, у яких випадках це можуть зробити банки, та як довести законність операцій
Ексклюзив
15:03 • 3780 перегляди
Формальна ротація чи реальні зміни? Вчена рада Державного біотехнологічного університету звільнила нардепа-хабарника ОдарченкаPhoto
Ексклюзив
13:23 • 15803 перегляди
Як приготувати домашній зефір: прості рецепти та порадиPhoto11:38 • 21311 перегляди
Коли та як обрізати малину на зиму: порадиPhoto11:10 • 25827 перегляди
Ціни квитків на потяги можуть зрости: яких поїздів це стосується10:32 • 25626 перегляди
The Guardian

У США кількість загиблих у катастрофі вантажного літака зросла до дев’яти – ВВС

Київ • УНН

 • 396 перегляди

Кількість жертв авіакатастрофи літака компанії UPS у Кентуккі досягла дев'яти осіб. Інцидент стався невдовзі після зльоту з міжнародного аеропорту Луїсвілла.

У США кількість загиблих у катастрофі вантажного літака зросла до дев’яти – ВВС

Кількість жертв авіакатастрофи вантажного літака компанії UPS у штаті Кентуккі зросла до дев’яти осіб. Про це повідомив мер міста Луїсвілл Крейг Ґрінберґ, уточнивши, що рятувальні служби завершили основні пошукові роботи на місці трагедії, про це повідомляє ВВС, пише УНН.

Деталі

Інцидент стався у вівторок увечері за місцевим часом. Вантажний лайнер UPS впав невдовзі після зльоту з міжнародного аеропорту Луїсвілла. Свідки повідомляють, що після падіння літак вибухнув, утворивши величезну вогняну кулю, яку було видно за кілька кілометрів.

За словами губернатора штату Енді Бешира, ще 11 людей зазнали травм, деякі з них перебувають у критичному стані.

Ми вже маємо підтверджені смерті, але, на жаль, кількість загиблих може зрости 

– заявив Бешир під час брифінгу.

На місці аварії працюють фахівці Національної ради з безпеки на транспорті США (NTSB) та представники Федерального управління цивільної авіації (FAA). Попередні дані свідчать, що причиною катастрофи могла стати технічна несправність двигуна невдовзі після зльоту, але остаточні висновки оголосять після аналізу бортових самописців.

Мер Луїсвілла подякував рятувальникам за оперативність.

Це страшна трагедія для нашої громади. Ми висловлюємо співчуття родинам загиблих і підтримуємо всіх, хто зазнав втрат 

– сказав Крейг Ґрінберґ.

Нагадаємо

Напередодні вантажний літак UPS розбився під час зльоту з аеропорту Луїсвілля, прямуючи до Гонолулу. Аварія спричинила потужну пожежу. 

Степан Гафтко

Новини Світу
Техніка
Кентуккі
Федеральне авіаційне управління США
Сполучені Штати Америки