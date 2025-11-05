У США кількість загиблих у катастрофі вантажного літака зросла до дев’яти – ВВС

Кількість жертв авіакатастрофи вантажного літака компанії UPS у штаті Кентуккі зросла до дев’яти осіб. Про це повідомив мер міста Луїсвілл Крейг Ґрінберґ, уточнивши, що рятувальні служби завершили основні пошукові роботи на місці трагедії, про це повідомляє ВВС, пише УНН.

Деталі

Інцидент стався у вівторок увечері за місцевим часом. Вантажний лайнер UPS впав невдовзі після зльоту з міжнародного аеропорту Луїсвілла. Свідки повідомляють, що після падіння літак вибухнув, утворивши величезну вогняну кулю, яку було видно за кілька кілометрів.

За словами губернатора штату Енді Бешира, ще 11 людей зазнали травм, деякі з них перебувають у критичному стані.

– заявив Бешир під час брифінгу.

Ми вже маємо підтверджені смерті, але, на жаль, кількість загиблих може зрости

На місці аварії працюють фахівці Національної ради з безпеки на транспорті США (NTSB) та представники Федерального управління цивільної авіації (FAA). Попередні дані свідчать, що причиною катастрофи могла стати технічна несправність двигуна невдовзі після зльоту, але остаточні висновки оголосять після аналізу бортових самописців.

Мер Луїсвілла подякував рятувальникам за оперативність.

Це страшна трагедія для нашої громади. Ми висловлюємо співчуття родинам загиблих і підтримуємо всіх, хто зазнав втрат