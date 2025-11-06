Найдены "черные ящики" самолета UPS, разбившегося в Луисвилле

Федеральные следователи сообщили, что среди обломков грузового самолета UPS, который разбился при взлете из аэропорта Луисвилла (штат Кентукки), были найдены бортовые самописцы — так называемые «черные ящики». В результате катастрофы погибли по меньшей мере 12 человек, включая ребенка. Об этом информирует УНН со ссылкой на Associated Press, Reuters.

Детали

Представитель Национального совета по безопасности на транспорте (NTSB) Тодд Инман сообщил, что во время взлета вокруг левого крыла вспыхнула мощная огненная вспышка, а один из трех двигателей оторвался, когда самолет пытался набрать высоту.

Взрыв и последующий пожар охватили большую территорию — примерно полмили (около 800 метров), затронув промышленную зону и нефтеперерабатывающий завод, который также взорвался.

Самолет MD-11 с тремя членами экипажа выполнял рейс в Гонолулу. После взлета он столкнулся с несколькими сооружениями за пределами аэропорта, что вызвало масштабный пожар и густой дым над городом. Спасатели продолжают поиски, несколько человек до сих пор считаются пропавшими без вести.

По данным властей Луисвилла, аэропорт уже возобновил работу, однако взлетно-посадочная полоса, на которой произошла авария, будет оставаться закрытой еще около 10 дней для расследования и ремонта. Из-за инцидента UPS временно прекратила сортировку грузов в своем главном логистическом центре Worldport, что привело к задержкам в доставке.

Следствие сейчас сосредоточено на выяснении причин отсоединения двигателя, который, по замыслу конструкторов, должен был гарантировать безопасный полет даже в случае его выхода из строя. Катастрофа произошла в 17:15 по местному времени, вскоре после взлета самолета из Луисвилла в Гонолулу.

