путин просил урегулировать войну в Украине - Трамп о последнем разговоре с главой рф
Гуманитарную поездку Анджелины Джоли в Херсон прервали сотрудники ТЦК: что известно об инциденте с охранником звезды
Укрзалізниця временно ограничивает движение поездов в Краматорск и Славянск из-за рисков безопасности
В Украине 6 ноября введут графики отключений света во всех регионах – Укрэнерго
Часть домов в Киеве подключается к отоплению согласно индивидуальному решению жильцов - КГГА
Блокировка счетов украинцев: адвокат рассказал, в каких случаях это могут сделать банки, и как доказать законность операций
Формальная ротация или реальные изменения? Ученый совет Государственного биотехнологического университета уволил нардепа-взяточника Одарченко
Генштаб: продолжается оборона Покровско-Мирноградской агломерации, окружения нет
При рождении ребенка будут выплачивать 50 000 грн: Рада приняла решение
Цены на билеты на поезда могут вырасти: в Укрзализныце уточнили, чего это касается
Блокировка счетов украинцев: адвокат рассказал, в каких случаях это могут сделать банки, и как доказать законность операций
Формальная ротация или реальные изменения? Ученый совет Государственного биотехнологического университета уволил нардепа-взяточника Одарченко
Найдены "черные ящики" самолета UPS, разбившегося в Луисвилле

Киев • УНН

 • 92 просмотра

Федеральные следователи обнаружили бортовые самописцы среди обломков грузового самолета UPS, разбившегося при взлете из аэропорта Луисвилля. В результате катастрофы погибли по меньшей мере 12 человек, а расследование сосредоточено на причинах отсоединения двигателя.

Найдены "черные ящики" самолета UPS, разбившегося в Луисвилле

Федеральные следователи сообщили, что среди обломков грузового самолета UPS, который разбился при взлете из аэропорта Луисвилла (штат Кентукки), были найдены бортовые самописцы — так называемые «черные ящики». В результате катастрофы погибли по меньшей мере 12 человек, включая ребенка. Об этом информирует УНН со ссылкой на Associated Press, Reuters.

Детали

Представитель Национального совета по безопасности на транспорте (NTSB) Тодд Инман сообщил, что во время взлета вокруг левого крыла вспыхнула мощная огненная вспышка, а один из трех двигателей оторвался, когда самолет пытался набрать высоту.

Взрыв и последующий пожар охватили большую территорию — примерно полмили (около 800 метров), затронув промышленную зону и нефтеперерабатывающий завод, который также взорвался.

Самолет MD-11 с тремя членами экипажа выполнял рейс в Гонолулу. После взлета он столкнулся с несколькими сооружениями за пределами аэропорта, что вызвало масштабный пожар и густой дым над городом. Спасатели продолжают поиски, несколько человек до сих пор считаются пропавшими без вести.

По данным властей Луисвилла, аэропорт уже возобновил работу, однако взлетно-посадочная полоса, на которой произошла авария, будет оставаться закрытой еще около 10 дней для расследования и ремонта. Из-за инцидента UPS временно прекратила сортировку грузов в своем главном логистическом центре Worldport, что привело к задержкам в доставке.

Следствие сейчас сосредоточено на выяснении причин отсоединения двигателя, который, по замыслу конструкторов, должен был гарантировать безопасный полет даже в случае его выхода из строя. Катастрофа произошла в 17:15 по местному времени, вскоре после взлета самолета из Луисвилла в Гонолулу.

Напомним

Во вторник, 4 ноября, при взлете из международного аэропорта Луисвилла разбился грузовой самолет компании UPS. 

Самолет с 12 людьми разбился по дороге в популярный среди туристов заповедник в Кении28.10.25, 09:44 • 4352 просмотра

Вита Зеленецкая

Новости МираПроисшествия
Техника
Бренд
Кентукки
Ассошиэйтед Пресс
Reuters