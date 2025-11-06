Знайдено "чорні скриньки" літака UPS, який розбився в Луїсвіллі

Федеральні слідчі повідомили, що серед уламків вантажного літака UPS, який розбився під час зльоту з аеропорту Луїсвілла (штат Кентуккі), були знайдені бортові самописці - так звані "чорні скриньки". Унаслідок катастрофи загинули щонайменше 12 осіб, включаючи дитину. Про це інформує УНН з посиланням на Associated Press, Reuters.

Деталі

Представник Національної ради з безпеки на транспорті (NTSB) Тодд Інман повідомив, що під час зльоту навколо лівого крила спалахнув потужний вогняний спалах, а один із трьох двигунів відірвався, коли літак намагався набрати висоту.

Вибух і подальша пожежа охопили велику територію - приблизно півмилі (близько 800 метрів), зачепивши промислову зону та нафтопереробний завод, який також вибухнув.

Літак MD-11 із трьома членами екіпажу виконував рейс до Гонолулу. Після зльоту він зіткнувся з кількома спорудами за межами аеропорту, що спричинило масштабну пожежу й густий дим над містом. Рятувальники продовжують пошуки, кілька людей досі вважаються зниклими безвісти.

За даними влади Луїсвілла, аеропорт уже відновив роботу, однак злітно-посадкова смуга, на якій сталася аварія, залишатиметься закритою ще близько 10 днів для розслідування та ремонту. Через інцидент UPS тимчасово припинила сортування вантажів у своєму головному логістичному центрі Worldport, що призвело до затримок у доставці.

Слідство наразі зосереджене на з’ясуванні причин від’єднання двигуна, який, за задумом конструкторів, мав гарантувати безпечний політ навіть у разі його виходу з ладу. Катастрофа сталася о 17:15 за місцевим часом, невдовзі після зльоту літака з Луїсвілля до Гонолулу.

Нагадаємо

У вівторок, 4 листопада під час зльоту з міжнародного аеропорту Луїсвілля розбився вантажний літак компанії UPS.

Літак з 12 людьми розбився дорогою до популярного серед туристів заповідника у Кенії