Знайдено "чорні скриньки" літака UPS, який розбився в Луїсвіллі

ukenru
21:56 • 6840 перегляди
путін просив врегулювати війну в Україні - Трамп про останню розмову з очільником рф
5 листопада, 20:20 • 13348 перегляди
Гуманітарну поїздку Анджеліни Джолі до Херсона перервали співробітники ТЦК: що відомо про інцидент з охоронцем зірки
5 листопада, 18:18 • 17305 перегляди
Укрзалізниця тимчасово обмежує рух потягів до Краматорська та Слов'янська через безпекові ризики
5 листопада, 17:06 • 21418 перегляди
В Україні 6 листопада запровадять графіки вимкнень світла у всіх регіонах – Укренерго
Ексклюзив
5 листопада, 15:51 • 21649 перегляди
Частина будинків у Києві підключається до опалення згідно з індивідуальним рішенням мешканців - КМДА
Ексклюзив
5 листопада, 15:03 • 30799 перегляди
Блокування рахунків українців: адвокат розповів, у яких випадках це можуть зробити банки, та як довести законність операцій
Ексклюзив
5 листопада, 13:23 • 34288 перегляди
Формальна ротація чи реальні зміни? Вчена рада Державного біотехнологічного університету звільнила нардепа-хабарника ОдарченкаPhoto
5 листопада, 12:20 • 22717 перегляди
Генштаб: триває оборона Покровсько-Мирноградської агломерації, оточення немає
5 листопада, 11:19 • 22700 перегляди
При народженні дитини виплачуватимуть 50 000 грн: Рада ухвалила рішення
5 листопада, 10:32 • 34621 перегляди
Ціни квитків на потяги можуть зрости: яких поїздів це стосується
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Конфлікт Вашингтона та Каракаса: США глушили сигнали GPS біля узбережжя Венесуели - експерт Sky News5 листопада, 16:21 • 3082 перегляди
Німеччина пропонує афганцям гроші за відмову від переселення до країни5 листопада, 17:00 • 3604 перегляди
В Україні розпочали роботу нові посли Великої Британії, Нової Зеландії, Чилі та СомаліVideo5 листопада, 17:29 • 2880 перегляди
Агенти АТЕШ передали ЗСУ інформацію про розташування заводу по виробництву російських калібрівPhoto5 листопада, 17:52 • 6312 перегляди
Кабмін затвердив програму виплат 6500 гривень у рамках “Зимової підтримки”: хто може отримати кошти5 листопада, 18:05 • 3912 перегляди
Публікації
Блокування рахунків українців: адвокат розповів, у яких випадках це можуть зробити банки, та як довести законність операцій
Ексклюзив
5 листопада, 15:03 • 30799 перегляди
Формальна ротація чи реальні зміни? Вчена рада Державного біотехнологічного університету звільнила нардепа-хабарника ОдарченкаPhoto
Ексклюзив
5 листопада, 13:23 • 34288 перегляди
Як приготувати домашній зефір: прості рецепти та порадиPhoto5 листопада, 11:38 • 37410 перегляди
Коли та як обрізати малину на зиму: порадиPhoto5 листопада, 11:10 • 45350 перегляди
Ціни квитків на потяги можуть зрости: яких поїздів це стосується5 листопада, 10:32 • 34621 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сі Цзіньпін
Фрідріх Мерц
Олег Синєгубов
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Донецька область
Ізраїль
Реклама
УНН Lite
Кім Кардаш'ян звинувачує ChatGPT у своїх провалених іспитах на адвокатаVideo5 листопада, 15:25 • 14754 перегляди
Зірка “Месників” Себастіан Стен каже, що кіновсесвіт Marvel сформував його, як актора5 листопада, 14:19 • 16465 перегляди
Роберт Паттінсон розкрив деталі виснажливих зйомок "Дюни 3" у пустелі5 листопада, 08:51 • 33836 перегляди
Виконавець ролі Цукерберга сколихнув світ селебріті: Джессі Айзенберг заявив, що готовий пожертвувати нирку незнайомцю4 листопада, 16:38 • 38426 перегляди
У США бурхливо обговорюють занадто "теплі" обійми Джей Ді Венса та вдови вбитого активіста Чарлі Кірка4 листопада, 12:13 • 51746 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
P-8 Poseidon
2С5 «Гіацинт-С»

Знайдено "чорні скриньки" літака UPS, який розбився в Луїсвіллі

Київ • УНН

 • 202 перегляди

Федеральні слідчі виявили бортові самописці серед уламків вантажного літака UPS, що розбився під час зльоту з аеропорту Луїсвілля. Внаслідок катастрофи загинуло щонайменше 12 осіб, а розслідування зосереджене на причинах від'єднання двигуна.

Знайдено "чорні скриньки" літака UPS, який розбився в Луїсвіллі

Федеральні слідчі повідомили, що серед уламків вантажного літака UPS, який розбився під час зльоту з аеропорту Луїсвілла (штат Кентуккі), були знайдені бортові самописці - так звані "чорні скриньки". Унаслідок катастрофи загинули щонайменше 12 осіб, включаючи дитину. Про це інформує УНН з посиланням на Associated Press, Reuters.

Деталі

Представник Національної ради з безпеки на транспорті (NTSB) Тодд Інман повідомив, що під час зльоту навколо лівого крила спалахнув потужний вогняний спалах, а один із трьох двигунів відірвався, коли літак намагався набрати висоту.

Вибух і подальша пожежа охопили велику територію - приблизно півмилі (близько 800 метрів), зачепивши промислову зону та нафтопереробний завод, який також вибухнув.

Літак MD-11 із трьома членами екіпажу виконував рейс до Гонолулу. Після зльоту він зіткнувся з кількома спорудами за межами аеропорту, що спричинило масштабну пожежу й густий дим над містом. Рятувальники продовжують пошуки, кілька людей досі вважаються зниклими безвісти.

За даними влади Луїсвілла, аеропорт уже відновив роботу, однак злітно-посадкова смуга, на якій сталася аварія, залишатиметься закритою ще близько 10 днів для розслідування та ремонту. Через інцидент UPS тимчасово припинила сортування вантажів у своєму головному логістичному центрі Worldport, що призвело до затримок у доставці.

Слідство наразі зосереджене на з’ясуванні причин від’єднання двигуна, який, за задумом конструкторів, мав гарантувати безпечний політ навіть у разі його виходу з ладу. Катастрофа сталася о 17:15 за місцевим часом, невдовзі після зльоту літака з Луїсвілля до Гонолулу.

Нагадаємо

У вівторок, 4 листопада під час зльоту з міжнародного аеропорту Луїсвілля розбився вантажний літак компанії UPS. 

Літак з 12 людьми розбився дорогою до популярного серед туристів заповідника у Кенії28.10.25, 09:44 • 4352 перегляди

Віта Зеленецька

Новини СвітуПодії
Техніка
Бренд
Кентуккі
Ассошіейтед Прес
Reuters