Дроны атаковали ряд российских регионов, включая энгельс и саратов: вражеская ПВО била по гражданским домам

В ночь на 8 декабря ряд регионов россии подвергся атаке украинскими дронами. Об этом сообщил начальник Центра изучения оккупации Петр Андрющенко, передает УНН.

Подробности

Под атакой оказались саратов, энгельс, волгоград, тула, ростовская область, москва и санкт-петербург.

В саратове местные жители после атаки сообщили о пожаре в Заводском районе, а также в энгельсе в направлении аэродрома. Также сообщается, что во время атаки возник пожар в районе саратовского НПЗ.

Появились соответствующие фото и видео из саратова и энгельса.

В волгограде в результате попытки отражения атаки по промышленной зоне в Тракторозаводском районе российское ПВО ударило по жилым домам.

В ростовской области была атакована энергетическая инфраструктура сразу в 5 районах - чертковском, шолоховском, боковском, миллеровском и верхнедонском.

Напомним

В ночь на понедельник, 8 декабря, россия атаковала тремя ударными БПЛА Ахтырскую общину Сумской области. Один из дронов попал в многоэтажку, пятеро гражданских находятся в больнице.