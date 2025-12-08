Дроны атаковали ряд российских регионов, включая энгельс и саратов: вражеская ПВО била по гражданским домам
Киев • УНН
В ночь на 8 декабря украинские дроны атаковали саратов, энгельс, волгоград, тулу, ростовскую область, москву и санкт-петербург. В саратове и энгельсе возникли пожары, а в волгограде российское ПВО попало в жилые дома.
В ночь на 8 декабря ряд регионов россии подвергся атаке украинскими дронами. Об этом сообщил начальник Центра изучения оккупации Петр Андрющенко, передает УНН.
Подробности
Под атакой оказались саратов, энгельс, волгоград, тула, ростовская область, москва и санкт-петербург.
В саратове местные жители после атаки сообщили о пожаре в Заводском районе, а также в энгельсе в направлении аэродрома. Также сообщается, что во время атаки возник пожар в районе саратовского НПЗ.
Появились соответствующие фото и видео из саратова и энгельса.
В волгограде в результате попытки отражения атаки по промышленной зоне в Тракторозаводском районе российское ПВО ударило по жилым домам.
В ростовской области была атакована энергетическая инфраструктура сразу в 5 районах - чертковском, шолоховском, боковском, миллеровском и верхнедонском.
Напомним
В ночь на понедельник, 8 декабря, россия атаковала тремя ударными БПЛА Ахтырскую общину Сумской области. Один из дронов попал в многоэтажку, пятеро гражданских находятся в больнице.