У Києві демонтують пам'ятник Булгакову, Ахматовій та декомунізують ще 13 об'єктів

Київська міська рада на черговому засіданні підтримала рішення усунути з публічного простору столиці ще 15 об’єктів та елементів, пов’язаних із російською імперією та радянським союзом. Серед них – пам’ятники Михайлу Булгакову, Анні Ахматовій, Михайлу Глінці та радянські написи на будівлях і площах міста. Про це повідомляє КМДА, пише УНН.

Відповідно до рішення Київради від 13 липня 2023 року, до переліку об’єктів, які підлягають усуненню з публічного простору Києва, внесено 251 пам’ятний об’єкт. Наразі демонтували понад 170 із них. Ще 36 об’єктів готують до демонтажу або коригування балансоутримувачі. Окремо 37 об’єктів є пам’ятками культурної спадщини, тому роботи з ними можливі лише після погодження з Міністерством культури України

Згідно з рішенням Київради, буде демонтовано або оновлено такі об’єкти:

Кожне питання щодо пам’ятних об’єктів розглядається комплексно – з урахуванням історичного контексту, символічного значення та чутливості теми для громади. Водночас Україна має власних видатних діячів, культурних постатей і сучасних Героїв, пам’ять про яких заслуговує на гідне представлення в публічному просторі столиці