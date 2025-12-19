$42.340.00
У Києві демонтують пам'ятник Булгакову, Ахматовій та декомунізують ще 13 об'єктів

Київ • УНН

 • 40 перегляди

Київська міська рада ухвалила рішення про усунення з публічного простору столиці 15 об'єктів, пов'язаних з російською імперією та срср. Серед них пам'ятники Михайлу Булгакову, Анні Ахматовій, Михайлу Глінці та радянські написи.

У Києві демонтують пам'ятник Булгакову, Ахматовій та декомунізують ще 13 об'єктів

Київська міська рада на черговому засіданні підтримала рішення усунути з публічного простору столиці ще 15 об’єктів та елементів, пов’язаних із російською імперією та радянським союзом. Серед них – пам’ятники Михайлу Булгакову, Анні Ахматовій, Михайлу Глінці та радянські написи на будівлях і площах міста. Про це повідомляє КМДА, пише УНН.

Відповідно до рішення Київради від 13 липня 2023 року, до переліку об’єктів, які підлягають усуненню з публічного простору Києва, внесено 251 пам’ятний об’єкт. Наразі демонтували понад 170 із них. Ще 36 об’єктів готують до демонтажу або коригування балансоутримувачі. Окремо 37 об’єктів є пам’ятками культурної спадщини, тому роботи з ними можливі лише після погодження з Міністерством культури України

- йдеться у повідомленні.

Згідно з рішенням Київради, буде демонтовано або оновлено такі об’єкти:

  • пам’ятники Дмитру Мануїльському, Михайлу Глінці, Анні Ахматовій, Михайлу Булгакову;
    • знак "Київ – місто-герой" із радянською зіркою;
      • пам’ятний камінь до 100-річчя Леніна;
        • меморіальні дошки Петру Чайковському та Шевченківському райкому КП(б)У;
          • з Житнього ринку (Подільський район) приберуть декоративні написи "Балтийское море", "Ленинград", "Нева" та цитату "Торговля есть единственно возможная экономическая связь между десятками миллионов";
            • з будівель і знаків на Столичному шосе, вул. Архітектора Городецького, Івана Драча та межах міста — приберуть радянську символіку;
              • пам’ятний знак "Нульовий кілометр2 ("Глобус2 біля Майдану Незалежності) оновлять — з нього зникнуть назви російських міст, а українські скоригують відповідно до актуальних;
                • меморіальну дошку Віктору Васнецову буде змінено — приберуть слово "російський", а саму дошку планують перенести за реальною адресою проживання художника;
                  • пам’ятник воїнам-визволителям біля Свято-Михайлівської лікарні осучаснять: дати 1941–1945 змінять на 1939–1945, тексти виконають українською, а формулювання "Велика Вітчизняна війна" замінять на "Друга світова війна"

                    Кожне питання щодо пам’ятних об’єктів розглядається комплексно – з урахуванням історичного контексту, символічного значення та чутливості теми для громади. Водночас Україна має власних видатних діячів, культурних постатей і сучасних Героїв, пам’ять про яких заслуговує на гідне представлення в публічному просторі столиці

                    - зазначила депутатка Київради Ганна Старостенко.

                    Суд вирішив долю садиби Терещенків: прокуратура відстояла повернення пам'ятки місту17.12.25, 13:37 • 2848 переглядiв

                    Ольга Розгон

                    СуспільствоПолітикаКиїв
                    російська пропаганда
                    Війна в Україні
                    Майдан Незалежності
                    Київська міська державна адміністрація
                    Київська міська рада
                    Україна
                    Київ