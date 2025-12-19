У Києві демонтують пам'ятник Булгакову, Ахматовій та декомунізують ще 13 об'єктів
Київ • УНН
Київська міська рада ухвалила рішення про усунення з публічного простору столиці 15 об'єктів, пов'язаних з російською імперією та срср. Серед них пам'ятники Михайлу Булгакову, Анні Ахматовій, Михайлу Глінці та радянські написи.
Київська міська рада на черговому засіданні підтримала рішення усунути з публічного простору столиці ще 15 об’єктів та елементів, пов’язаних із російською імперією та радянським союзом. Серед них – пам’ятники Михайлу Булгакову, Анні Ахматовій, Михайлу Глінці та радянські написи на будівлях і площах міста. Про це повідомляє КМДА, пише УНН.
Відповідно до рішення Київради від 13 липня 2023 року, до переліку об’єктів, які підлягають усуненню з публічного простору Києва, внесено 251 пам’ятний об’єкт. Наразі демонтували понад 170 із них. Ще 36 об’єктів готують до демонтажу або коригування балансоутримувачі. Окремо 37 об’єктів є пам’ятками культурної спадщини, тому роботи з ними можливі лише після погодження з Міністерством культури України
Згідно з рішенням Київради, буде демонтовано або оновлено такі об’єкти:
- пам’ятники Дмитру Мануїльському, Михайлу Глінці, Анні Ахматовій, Михайлу Булгакову;
- знак "Київ – місто-герой" із радянською зіркою;
- пам’ятний камінь до 100-річчя Леніна;
- меморіальні дошки Петру Чайковському та Шевченківському райкому КП(б)У;
- з Житнього ринку (Подільський район) приберуть декоративні написи "Балтийское море", "Ленинград", "Нева" та цитату "Торговля есть единственно возможная экономическая связь между десятками миллионов";
- з будівель і знаків на Столичному шосе, вул. Архітектора Городецького, Івана Драча та межах міста — приберуть радянську символіку;
- пам’ятний знак "Нульовий кілометр2 ("Глобус2 біля Майдану Незалежності) оновлять — з нього зникнуть назви російських міст, а українські скоригують відповідно до актуальних;
- меморіальну дошку Віктору Васнецову буде змінено — приберуть слово
"російський", а саму дошку планують перенести за реальною адресою проживання художника;
- пам’ятник воїнам-визволителям біля Свято-Михайлівської лікарні осучаснять: дати 1941–1945 змінять на 1939–1945, тексти виконають українською, а формулювання "Велика Вітчизняна війна" замінять на "Друга світова війна"
Кожне питання щодо пам’ятних об’єктів розглядається комплексно – з урахуванням історичного контексту, символічного значення та чутливості теми для громади. Водночас Україна має власних видатних діячів, культурних постатей і сучасних Героїв, пам’ять про яких заслуговує на гідне представлення в публічному просторі столиці
