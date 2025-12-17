Суд вирішив долю садиби Терещенків: прокуратура відстояла повернення пам'ятки місту

$42.180.06
Ексклюзив
11:22 • 1228 перегляди
Розкрадання бюджетних коштів. Слідство вивчає причетність скандальної клініки Odrex Photo
10:56 • 3496 перегляди
Фон дер Ляєн відкрила двері для спільного боргу ЄС для України замість російських активів
10:33 • 5776 перегляди
США готують нові санкції проти росії на випадок відмови путіна від мирної угоди - Bloomberg
08:46 • 10701 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Слов'янського НПЗ у рф та інших об'єктів окупантів
07:35 • 15249 перегляди
Європа побоюється розширення війни у разі перемоги росії в Україні - WSJ
06:31 • 14775 перегляди
"Проблема ЄС не в Бельгії, а в Трампі": Politico дізналося про продовження тиску Вашингтона щодо російських активів
16 грудня, 17:02 • 25639 перегляди
15 років позбавлення волі: вирок Януковичу набрав законної силиVideo
16 грудня, 16:20 • 44607 перегляди
Підсумки "Рамштайну-32": Україна отримала рекордні фінансові зобов’язання на 2026 рік та нові системи ППО
16 грудня, 16:11 • 36604 перегляди
Україна повернула 45 громадян, яких утримували в пунктах тимчасового тримання іноземців у рфVideo
16 грудня, 15:35 • 37492 перегляди
В Україні вивільнили 800 МВт електричної потужності: графіки відключень скоротяться
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Популярнi новини
Угорщина заблокувала розширення ЄС: Україна не зможе розпочати переговори про вступ17 грудня, 02:29 • 19933 перегляди
путін підписав закон про конфіскацію житла українців на окупованих територіях17 грудня, 02:53 • 26369 перегляди
Уран і Нептун, можливо, зовсім не "крижані гіганти": дослідження вчених17 грудня, 03:11 • 15759 перегляди
"Європейцям нема чого тут галасувати" - лукашенко заявив, що завершення війни в Україні залежить від Трампа17 грудня, 04:37 • 19659 перегляди
Робота на папері: чому НАЗК під керівництвом Павлущика зводить боротьбу з корупцією до звітів і рекомендацій07:15 • 15843 перегляди
Розкрадання бюджетних коштів. Слідство вивчає причетність скандальної клініки Odrex Photo
Ексклюзив
11:22 • 1228 перегляди
Робота на папері: чому НАЗК під керівництвом Павлущика зводить боротьбу з корупцією до звітів і рекомендацій07:15 • 16033 перегляди
Україна не має сертифікованої організації, яка може визначати автентичність деталей вертольотів Ми-8МТ16 грудня, 14:38 • 35845 перегляди
"Суверенна фабрика ШІ" за 225 мільйонів: як тендер ДП "ДІЯ" вивів на російський слід 16 грудня, 12:02 • 49898 перегляди
"Разом наші голоси сильніші": родини загиблих і колишні пацієнти скандальної клініки запустили сайт Stop Odrex Photo16 грудня, 10:19 • 51738 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Барт Де Вевер
Віктор Орбан
Антоніу Кошта
Україна
Сполучені Штати Америки
Бельгія
Одеська область
Запоріжжя
Власник маєтку зірки НБА Майкла Джордана планує перетворити його на музейPhotoVideo06:16 • 10095 перегляди
Мультфільм "Звірополіс 2" втретє очолив прокат, зібравши 1,14 мільярда доларів14 грудня, 19:02 • 51931 перегляди
Розлючені фанати в Індії закидали стадіон стільцями та пляшками через короткий захід МессіVideo13 грудня, 11:42 • 69245 перегляди
Від випивки до чорних поясів: п'яного єнота з США підозрюють у пограбуванні магазину карате13 грудня, 11:26 • 68742 перегляди
У США оприлюднили нові фото з маєтку Епштейна, де фігурує ТрампVideo13 грудня, 09:00 • 72141 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Дипломатка
Фільм
Starlink

Суд вирішив долю садиби Терещенків: прокуратура відстояла повернення пам'ятки місту

Київ • УНН

 • 50 перегляди

Північний апеляційний господарський суд підтвердив рішення про повернення флігеля Садиби Терещенка у комунальну власність Києва. Приміщення, розташовані в пам'ятці архітектури кінця 19 століття, раніше були незаконно передані приватній структурі.

Суд вирішив долю садиби Терещенків: прокуратура відстояла повернення пам'ятки місту

Прокуратура відстояла у суді повернення флігеля Садиби Терещенка у комунальну власність Києва. Північний апеляційний господарський суд залишив без змін рішення суду першої інстанції про повернення приміщень, розташованих у пам’ятці архітектури кінця 19 століття, яку раніше незаконно передали приватній структурі. Про це повідомляє Київська міська прокуратура, пише УНН.

Північний апеляційний господарський суд у справі за позовом Київської міської прокуратури залишив в силі рішення про повернення територіальній громаді Києва приміщень, розташованих у флігелі Cадиби мецената Івана Терещенка

- йдеться у повідомленні.

Садиба Терещенків, яка є пам’яткою архітектури, побудована у кінці 19 століття. Усі її споруди складають цілісний ансамбль у стилі венеціанської готики. В особняку проживав цукропромисловець, меценат, колекціонер Іван Терещенко.

У 1917-1918 роках частина її помешкань використовувалась для урядовців Української Центральної ради та Міністерства шляхів сполучення УНР.

Разом з цим, у 2006-2008 роках Садиба на підставі низки правочинів була зареєстрована на праві власності за приватною структурою, яка не вживала заходів щодо її реставрації та збереження.

Київська міська прокуратура звернулась до Господарського суду міста Києва з позовом про повернення приміщень флігеля Садиби Терещенка до комунальної власності. Позов прокуратури суд задовольнив. Наразі це рішення підтримав і суд апеляційної інстанції.

Нагадаємо

У березні прокуратура через суд скасувала право власності приватного підприємства на 158 кв. м флігеля садиби Терещенків. Раніше місту вже повернули основну частину садиби площею 1134 кв. м.

Ольга Розгон

СуспільствоКиївНерухомість
Нерухомість
Українська Центральна Рада
Київ