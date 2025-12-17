Суд вирішив долю садиби Терещенків: прокуратура відстояла повернення пам'ятки місту

Прокуратура відстояла у суді повернення флігеля Садиби Терещенка у комунальну власність Києва. Північний апеляційний господарський суд залишив без змін рішення суду першої інстанції про повернення приміщень, розташованих у пам’ятці архітектури кінця 19 століття, яку раніше незаконно передали приватній структурі. Про це повідомляє Київська міська прокуратура, пише УНН.

Північний апеляційний господарський суд у справі за позовом Київської міської прокуратури залишив в силі рішення про повернення територіальній громаді Києва приміщень, розташованих у флігелі Cадиби мецената Івана Терещенка - йдеться у повідомленні.

Садиба Терещенків, яка є пам’яткою архітектури, побудована у кінці 19 століття. Усі її споруди складають цілісний ансамбль у стилі венеціанської готики. В особняку проживав цукропромисловець, меценат, колекціонер Іван Терещенко.

У 1917-1918 роках частина її помешкань використовувалась для урядовців Української Центральної ради та Міністерства шляхів сполучення УНР.

Разом з цим, у 2006-2008 роках Садиба на підставі низки правочинів була зареєстрована на праві власності за приватною структурою, яка не вживала заходів щодо її реставрації та збереження.

Київська міська прокуратура звернулась до Господарського суду міста Києва з позовом про повернення приміщень флігеля Садиби Терещенка до комунальної власності. Позов прокуратури суд задовольнив. Наразі це рішення підтримав і суд апеляційної інстанції.

Нагадаємо

У березні прокуратура через суд скасувала право власності приватного підприємства на 158 кв. м флігеля садиби Терещенків. Раніше місту вже повернули основну частину садиби площею 1134 кв. м.