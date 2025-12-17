$42.180.06
Суд решил судьбу усадьбы Терещенко: прокуратура отстояла возвращение памятника городу

Киев • УНН

 • 176 просмотра

Северный апелляционный хозяйственный суд подтвердил решение о возвращении флигеля Усадьбы Терещенко в коммунальную собственность Киева. Помещения, расположенные в памятнике архитектуры конца 19 века, ранее были незаконно переданы частной структуре.

Суд решил судьбу усадьбы Терещенко: прокуратура отстояла возвращение памятника городу

Прокуратура отстояла в суде возвращение флигеля Усадьбы Терещенко в коммунальную собственность Киева. Северный апелляционный хозяйственный суд оставил без изменений решение суда первой инстанции о возвращении помещений, расположенных в памятнике архитектуры конца 19 века, которую ранее незаконно передали частной структуре. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, пишет УНН.

Северный апелляционный хозяйственный суд по делу по иску Киевской городской прокуратуры оставил в силе решение о возвращении территориальной общине Киева помещений, расположенных во флигеле Усадьбы мецената Ивана Терещенко

- говорится в сообщении.

Усадьба Терещенко, являющаяся памятником архитектуры, построена в конце 19 века. Все ее сооружения составляют целостный ансамбль в стиле венецианской готики. В особняке проживал сахарозаводчик, меценат, коллекционер Иван Терещенко.

В 1917-1918 годах часть ее помещений использовалась для чиновников Украинской Центральной рады и Министерства путей сообщения УНР.

Вместе с этим, в 2006-2008 годах Усадьба на основании ряда сделок была зарегистрирована на праве собственности за частной структурой, которая не принимала мер по ее реставрации и сохранению.

Киевская городская прокуратура обратилась в Хозяйственный суд города Киева с иском о возвращении помещений флигеля Усадьбы Терещенко в коммунальную собственность. Иск прокуратуры суд удовлетворил. Сейчас это решение поддержал и суд апелляционной инстанции.

Напомним

В марте прокуратура через суд отменила право собственности частного предприятия на 158 кв. м флигеля усадьбы Терещенко. Ранее городу уже вернули основную часть усадьбы площадью 1134 кв. м.

Ольга Розгон

ОбществоКиевНедвижимость
Недвижимость
Центральная Рада
Киев