Власти восточной части Ливии официально подтвердили, что в ночь на 22 ноября в порту Бенгази произошёл взрыв на борту российского корабля. Согласно предварительным результатам расследования, судно могло подвергнуться атаке беспилотников. Военно-морские аналитики предполагают, что речь идёт о новейшем корвете Черноморского флота рф «Меркурий», вошедшем в состав российского флота лишь в 2023 году. Об этом сообщает Naval News со ссылкой на заявление ливийских властей, пишет УНН.

Детали

По информации администрации, контролирующей восток Ливии, российский корабль зашёл в Бенгази для дозаправки и пополнения запасов перед возвращением в рф.

После взрыва на судне вспыхнул пожар. Ливийские власти подтвердили сам факт инцидента, однако официально не назвали повреждённый корабль.

Корвет «Меркурий» мог получить критические повреждения

Аналитики Naval News идентифицировали корабль, горевший в порту, как российский ракетный корвет «Меркурий» проекта 20380.

Опубликованные спутниковые снимки свидетельствуют, что огонь охватил корму и часть середины судна. По оценкам военных обозревателей, корвет, вероятно, получил повреждения, которые делают невозможным его дальнейшее использование.

«Меркурий» официально приняли на вооружение Черноморского флота рф в мае 2023 года. Корабль оснащён противокорабельными ракетами и средствами противовоздушной обороны.

Власти восточной Ливии осудили предполагаемую атаку, назвав её нарушением суверенитета страны, и пообещали расследовать обстоятельства инцидента.

В то же время официального подтверждения именно уничтожения корвета «Меркурий» пока нет.

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