Ливия официально подтвердила взрыв на российском корабле в порту Бенгази, вероятно, уничтожен корвет "Меркурий"
Киев • УНН
Ливия подтвердила взрыв и пожар на российском корабле в Бенгази. Аналитики считают, что судно могло быть критически повреждено дронами.
Власти восточной части Ливии официально подтвердили, что в ночь на 22 ноября в порту Бенгази произошёл взрыв на борту российского корабля. Согласно предварительным результатам расследования, судно могло подвергнуться атаке беспилотников. Военно-морские аналитики предполагают, что речь идёт о новейшем корвете Черноморского флота рф «Меркурий», вошедшем в состав российского флота лишь в 2023 году. Об этом сообщает Naval News со ссылкой на заявление ливийских властей, пишет УНН.
Детали
По информации администрации, контролирующей восток Ливии, российский корабль зашёл в Бенгази для дозаправки и пополнения запасов перед возвращением в рф.
После взрыва на судне вспыхнул пожар. Ливийские власти подтвердили сам факт инцидента, однако официально не назвали повреждённый корабль.
Корвет «Меркурий» мог получить критические повреждения
Аналитики Naval News идентифицировали корабль, горевший в порту, как российский ракетный корвет «Меркурий» проекта 20380.
Опубликованные спутниковые снимки свидетельствуют, что огонь охватил корму и часть середины судна. По оценкам военных обозревателей, корвет, вероятно, получил повреждения, которые делают невозможным его дальнейшее использование.
«Меркурий» официально приняли на вооружение Черноморского флота рф в мае 2023 года. Корабль оснащён противокорабельными ракетами и средствами противовоздушной обороны.
Власти восточной Ливии осудили предполагаемую атаку, назвав её нарушением суверенитета страны, и пообещали расследовать обстоятельства инцидента.
В то же время официального подтверждения именно уничтожения корвета «Меркурий» пока нет.
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