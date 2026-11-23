російський корвет "Меркурій" у Лівії могли вразити українські дрони. Про це повідомляє Associated Press із посиланням на власні джерела, інформує УНН.

Зазначається, що дрони нібито запустили з бази на заході Лівії, якою керують українські військові.

Згідно з попереднім розслідуванням нападу, кілька українських морських безпілотників були запущені по кораблю з бази, що знаходиться під управлінням українських військових у західній Лівії. ... Щонайменше чотири безпілотники були перехоплені та знищені, а два вразили військовий корабель