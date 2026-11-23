російський корвет "Меркурій" у Лівії могли вразити українські дрони - АР
Київ • УНН
За даними AP, українські морські дрони могли атакувати корвет у Бенгазі. Два безпілотники вразили судно, ще чотири нібито перехопили.
російський корвет "Меркурій" у Лівії могли вразити українські дрони. Про це повідомляє Associated Press із посиланням на власні джерела, інформує УНН.
Деталі
Зазначається, що дрони нібито запустили з бази на заході Лівії, якою керують українські військові.
Згідно з попереднім розслідуванням нападу, кілька українських морських безпілотників були запущені по кораблю з бази, що знаходиться під управлінням українських військових у західній Лівії. ... Щонайменше чотири безпілотники були перехоплені та знищені, а два вразили військовий корабель
Вказується, що підконтрольний самопроголошеній Лівійській національній армії уряд східної Лівії підтвердив, що пошкоджене судно пришвартувалося в Бенгазі для дозаправки та поповнення запасів. Це відбувалося в межах угоди про співпрацю з росією. москва та східнолівійська влада розпочали спільне розслідування інциденту.
Нагадаємо
Лівія підтвердила вибух і пожежу на російському кораблі в Бенгазі. Аналітики вважають, що судно могло бути критично пошкоджене дронами.
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